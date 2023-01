Rientra in casa con una notizia clamorosa: Antonino Spinalbese aggira le regole | Scandalo al GF VIP

Antonino Spinalbese ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip e dopo diversi giorni di assenza si è alimentato un dubbio tra popolo del web che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Ecco qual è la teoria su di lui.

La teoria su Antonino Spinalbese

L’hair-stylist Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia ha fatto strage di cuori, ha raccontato la sua esperienza di vita e fatto chiarezza su alcune questioni che coinvolgevano Belen, ex fidanzata con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì.

Purtroppo Antonino è stato costretto ad allontanarsi dalla casa per dei problemi di salute. L’hair-stylist dopo essersi confrontato con la produzione ha capito che la cosa migliore da fare sarebbe stata sottoporsi alle cure necessarie.

Per questo momentaneamente è ricoverato in ospedale, dove pare si sia sottoposto a un’operazione per rimuovere una cisti.

La sua assenza si sente davvero in casa e in studio, ma lui trova sempre il modo di esserci. Già la scorsa settimana si è collegato dalla sua camera di ospedale allo studio, dove lo ha accolto il padrone di casa Alfonso Signorini.

Il vippone ha affermato di stare bene e di stare recuperando le energie. La domanda che tutti si fanno, però, resta sempre la stessa. Quando tornerà in casa? La fine del programma, infatti, si avvicina.

Antonino Spinalbese farà presto ritorno al Gf Vip

Solo poche ore fa è stato svelato il mistero che tormentava i più appassionati del programma. Durante le ultime dirette del GF Vip lo stesso Antonino ha fatto sapere di aver lasciato l’ospedale e di essere in hotel in quarantena. Questo vuol dire che è solo questione di pochi giorni prima che Antonino possa fare ritorno nella casa del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore, però, tra il pubblico del web è sorto un grande dubbio. Come nell’ultima puntata durante la quale ha fatto il collegamento in diretta, si sa che Antonino ha potuto seguire dalla sua stanza il programma.

Inoltre, si è anche inserito nel blocco dedicato a Oriana Marzoli e rivolgendosi a Luca Onestini, ha fatto intendere di conoscere alcune dinamiche nate negli ultimi giorni. Questo fa pensare che Antonino abbia potuto seguire 24 ore su 24 la diretta del Grande Fratello Vip.

Non è un fatto da sottovalutare, in quanto lui potrebbe aver acquisito una visione più ampia delle cose e quindi essere un passo avanti agli altri. Non ci resta che scoprire cosa succederà in casa con il suo attesissimo ritorno.