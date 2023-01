“Devi cambiare numero di telefono”: Fiorello combina un disastro gigantesco, tutto in diretta su Rai 2

A tutti capita di fare una gaffe, ma quella di Fiorello nei confronti di Alessia Marcuzzi è stata davvero esilarante e ha costretto la conduttrice a fare un cambio drastico nella sua vita. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi su tutte le furie

“Ho fatto un grave errore”, ammette il conduttore. Con questo mea culpa Fiorello dimostra quanto si sia sentito in colpa per la clamorosa gaffe fatta nei confronti di una delle conduttrici più amate e seguite del panorama italiano, Alessia Marcuzzi.

Il tutto è successo durante la diretta instagram di Viva Rai2, durante la quale era previsto l’intervento telefonico della Marcuzzi per promuovere il suo nuovo show Boomerissima.

Durante la diretta, Biggio, che è imparentato con la conduttrice visto che ha sposato sua cugina, ha preso il telefono per chiamarla e augurarle buona fortuna per il nuovo programma. Un gesto carino che si è trasformato in una enorme gaffe.

L’irrimediabile errore di Fiorello

Fiorello, forse distratto dalla diretta, ha ripreso la chiamata e ha mostrato chiaramente al mondo interno il numero di telefono di Alessia. Una volta aver realizzato l’irrimediabile errore che aveva compiuto non ha potuto fare altro che ammettere le sue colpe, scusandosi con la presentatrice.

“Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero…”, ha ammesso imbarazzato. Poi insieme a Biggio ha telefonato la Marcuzzi e le ha dovuto raccontare l’accaduto che la coinvolge. Ha rivelato alla conduttrice di Boomerissima di aver involontariamente divulgato in diretta su Instagram il suo numero di telefono, quindi ora tutti ne sono in possesso.

“La colpa è di Biggio, ti ha chiamato col suo telefono. Io ho inquadrato il telefono e c’era il tuo numero…”, ha precisato.

Nonostante questo, il danno è stato fatto e Alessia Marcuzzi sarà costretta a cambiare definitivamente numero di telefono, “Purtroppo devi cambiare numero…”, le ricorda Fiorello.

Alessia Marcuzzi non si è trattenuta dal mostrare il suo stupore e il disappunto per l’inconveniente che ora la costringe a cambiare numero il più in fretta possibile, visto che moltissime persone lo avranno già segnato.

Dopo la diretta Alessia Marcuzzi ha pubblicato sui social alcuni dei numerosissimi messaggi ricevuti. Tra questi, si può notare che molti suoi fan hanno colto l’occasione per farle un grosso in bocca al lupo per il debutto di Boomerissima. Un augurio che la Marcuzzi avrà sicuramente apprezzato.

Intanto sua cugina ha fatto sentire la sua voce con Fiorello e Biggio, che si sono beccati una bella strigliata per la clamorosa gaffe commessa in diretta. Durante la diretta a Viva Rai2 la donna gli ha scritto un messaggio su Instagram dandogli del cre**no.