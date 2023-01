Allarme rosso Luca Pitteri colpito da una brutta malattia | Condizioni di salute allarmanti

Luca Pitteri, ex insegnante di Amici di Maria De Filippi, è stato colpito da una brutta malattia. Ecco quali sono le sue condizioni di salute ora e cosa ha raccontato.

Luca Pitteri, il racconto della malattia

Tutti lo ricorderanno dietro i banchi della giuria di Amici: Luca Pitteri, ex insegnante di canto, purtroppo è stato colpito da una terribile malattia che ha messo a repentaglio la sua vita. Le sue condizioni di salute non sono ottimali a causa di un problema che l’ha colpito e sta facendo preoccupare i suoi fan.

Ne ha parlato proprio lui in un’intervista esclusiva: le sue parole hanno toccato il cuore degli ascoltatori, che gli hanno mostrato tutta la loro vicinanza con messaggi di affetto tramite i social.

Aveva partecipato ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, come giudice di canto. Il suo contributo agli allievi è sempre stato apprezzato: li aiutava a capirsi, scoprire le proprie passioni, migliorare la propria vocalità.

Insomma, un professore a 360 gradi, sempre attento al bisogno degli altri e disposto ad aiutare i più giovani a costruirsi una lunga carriera nel mondo delle arti.

L’esperienza di giudice ad Amici

Nonostante lui non ci sia più, il talent show rimane uno dei più seguiti del palinsesto Mediaset: Maria, infatti, dà spazio ai giovani ragazzi – aspiranti artisti – regalando loro un’opportunità di lavorare con la propria passione, che canto o ballo.

Quest’anno tra i giudici di canto ci sono Rudy, Arisa e Lorella Cuccarini, che hanno una squadra molto forte di futuri cantanti. Sono moltissimi i talenti usciti dalla scuola di Amici che hanno fatto carriera nel mondo della musica, marcando i palchi più importanti di Italia e riempiendo interi palazzetti. Di certo, nemmeno quest’anno manca il materiale per farlo.

Tornando a Luca Pitteri, l’ex insegnante al momento ha una brutta malattia. Ma di cosa si tratta?

Purtroppo, si tratta di un carcinoma al colon che gli ha creato molti problemi. “Nove anni fa mi hanno diagnosticato un carcinoma maligno al colon. Non avevo alcun sintomo! Ho semplicemente fatto degli esami che da sempre mi sono imposto di fare con una certa regolarità…”, queste le sue parole rilasciate in un’intervista in cui spiegava le sue condizioni di salute.

La dichiarazione ha spezzato il cuore dei fan, che lo ricordavano da Amici come una persona in perfetta salute.

Fortunatamente, negli anni l’uomo è riuscito a guarire dalla malattia grazie all’aiuto dei medici e della famiglia, che gli è sempre stata vicino. Ora sta decisamente meglio e ha ripreso a condurre una vita normale. Chissà se un giorno farà ritorno nella giuria di Amici!