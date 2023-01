Test d’intelligenza: trova il cane nascosto | Se ci riesci sei un genio

Vuoi testare la tua intelligenza? Questo veloce test ti aiuta a farlo: prova a trovare il cane in questa immagine in meno di 10 secondi.

In questa immagine affollata dalla vegetazione si nasconde un simpatico amico a quattro zampe, ma solo in pochi riescono a trovarlo in meno di 10 secondi. La sfida è davvero ardua e mette alla prova occhi e cervello.

Solo pochi cervelloni riescono a completare questo gioco mentale nel tempo previsto. La maggior parte delle persone, infatti, non individua l’amico a quattro zampe. Tu lo vedi? Mettiti alla prova e testa la tua intelligenza!

L’illusione ottica

I quiz visivi non sempre sono facili da risolvere. Spesso nascondono delle vere e proprie illusioni ottiche in cui poche persone riescono a destrarsi. In ogni caso, restano degli ottimi esercizi per tenere allenata la mente, passare del tempo e mettersi alla prova.

A volte per risolvere l’enigma basta cambiare il punto di vista da cui si guardano le cose. Non tutto è come appare: un esempio è il test del cane che presentiamo oggi. Anche se il giardino sembra vuoto, in realtà tra la vegetazione si nasconde un simpatico amico a quattro zampe.

Perché solo pochi riescono a scovarlo? Perché è ben nascosto e l’intreccio di piante forma un’illusione ottica difficile da sciogliere. Tu riesci a vedere il simpatico amico a quattro zampe?

Trova il cane nascosto

Se riesci a trovarlo entro 10 secondi, sappi che hai un’intelligenza fuori dalla norma. Solo pochissimi cervelloni, infatti, lo individuano in così poco tempo. Per tutti gli altri, non preoccupatevi, vi aiutiamo noi a trovarlo.

In questo caso il cervello si lascia ingannare e ci impiega più tempo del dovuto a trovare il soggetto della foto. Questo accade perché mente e occhi non sono coordinati tra loro: il nostro cervello ha bisogno di tempo per mettere a fuoco l’immagine e trovare il soggetto (in questo caso il cane).

Anche se in mezzo alle piante sembra impossibile trovare il cane, in realtà lui c’è. Ecco come individuarlo.

Il cagnolino si trova nascosto tra piante e fogliame, precisamente vicino alla pompa dell’acqua. Lo si può vedere cerchiato in rosso nella foto più in basso, che aiuta coloro che non l’hanno trovato a individuarlo.

Insomma, il cane era davvero nascosto in questo giardino fitto di vegetazione e si confondeva con il paesaggio. Questo è solo uno dei tanti rompicapi che puoi utilizzare per allenare la mente e testare la tua intelligenza, l’attenzione del tuo occhio.

Se hai trovato subito il cane, complimenti! Sei tra i pochissimi ad esserci riuscito.