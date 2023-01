Al Bano e Loredana Lecciso: la foto non lascia dubbi | Lei è distrutta

Albano e Loredana Lecciso insieme da oltre vent’anni pare siano sempre sull’orlo di una rottura. Questa volta a fare un gesto particolarmente strano è stata Loredana Lecciso che pubblica qualcosa di davvero assurdo. Ecco cosa è successo.

Albano Carrisi è uno dei più importanti cantanti italiani grazie alla sua voce profonda, alla sua estensione e ai suoi brani che lo hanno fatto diventare un pilastro della musica nostrana. Insieme a Romina Power ha prodotto delle vere e proprio hit celebri in tutto il mondo. Ma Carrisi è anche al centro dell’attenzione mediatica anche per il suo trascorso sentimentale che continua a far discutere i vari giornali.

Albano attualmente è il compagno della showgirl Loredana Lecciso con il quale ha avuto due figli Jasmine ed Albano Junior. I due nonostante gli alti e bassi sembrano tener botta ai vari gossip che li vogliono separati anche se proprio di recente qualcosa ha fatto scattare l’allarme per i loro fan i quali hanno ipotizzato una possibile rottura tra i due.

Intanto, l’ombra dell’ex moglie di Albano, Romina Power, è sicuramente una costante nell’unione tra il cantante pugliese e Loredana Lecciso. Secondo alcune indiscrezione rivelatasi comunque non veritiere tra Albano e Romina ci sarebbe stato un riavvicinamento a distanza di trent’anni dal divorzio.

Questa notizia, però, si è rivelata falsa perché tra la Power e Albano altro non c’è che rispetto professionale. Nel 2013 i due sono tornati insieme a livello artistico in nome di una carriera lunghissima fatta di grandi successi, ma all’orizzonte non vi è nessun ritorno di fiamma.

Tra Romina e Albano, d’altronde, l’addio è stato tutt’altro che semplice: infatti, i due si sono divorziati ufficialmente nel 1999 dopo che il dolore della scomparsa in circostanze sospette della figlia Ylenia li ha completamente travolti.

Albano ha ricostruito una nuova vita con Loredana con cui vive da anni a Cellino San Marco, insieme ai loro figli, nella loro regione d’origine. Proprio un post della showgirl ha destato alcuni dubbi sull’unione con l’artista pugliese. Vediamo cosa ha scritto.

Il post della Lecciso che fa discutere

La Lecciso, sempre molto attiva sui social dove condivide attimi della sua vita, ha postato una foto ricordo della sua famiglia che immortala Albano e loro due figli, Jasmine e Albano Junior felici e mano nella mano nella natura.

All’apparenza sembrerebbe un’immagine di un quadretto familiare perfetto ma la scelta degli hashtag ha lasciato un po’ interdetti. Analizzando il post, infatti, si notano dei tag particolari come “ricordi” o “amore” come se volesse parlare di qualcosa del passato che potrebbe non esserci più.

Inoltre, anche la selezione della canzone, “Il mondo”, e la frase specifica in sottofondo “Un mondo, soltanto adesso io ti guardo” ha fatto immaginare una sorta di malinconia provata dalla showgirl per un sentimento che non c’è più. Tuttavia, non c’è nessuna conferma della rottura tra i due ma solo ipotesi che la coppia potrebbe non funzionare più.