Loredana Lecciso, finalmente l’annuncio che tutti aspettavano: “lei” pronta al grande passo 

In casa Lecciso arriva la felicità con una grande notizia. La figlia di Loredana Lecciso è pronta al grande passo e ha dato la felice notizia a tutta la famiglia. Tutti sono al settimo cielo. Ecco cosa è successo.

Loredana Lecciso sta vivendo un momento molto felice grazie alla sua prima figlia, Brigitta, avuta dalla relazione con il cantante Fabio Cazzato, che ha annunciato a tutta la famiglia che presto si sposerà. Loredana Lecciso ha condiviso con la sua community social la felicità per il grande passo che sta per compiere la primogenita.

Anche il settimanale Nuovo e molti altri portali di news hanno riportato l’annuncio, condividendo la felicità per quanto sta capitando a Loredana Lecciso, specialmente dopo il periodo difficile che ha passato in seguito alle polemiche sorte dopo la diffida di Romina Power rivolta a Domenica In, nella puntata dove la Lecciso era presente.

Ultimenotizieflash.com ha approfondito la storia di questa bellissima coppia riportando maggiori informazioni su di lui in particolare, Jan Langer vive in Kenya, precisamente a Watamu. Brigitta lo ha conosciuto proprio in Africa dov’era recata per fare volontariato.

Brigitta e Jan Langer

Qualche anno fa Brigitta viaggiava molto, frequentando diversi continenti, ma oggi ha deciso di stabilirsi in Kenya, accanto al suo compagno. Brigitta ha detto di non aver mai conosciuto un uomo come Jan e lo descrive come una persona intelligente, sportiva e avventurosa che si impegna sempre molto in tutto ciò che fa.

Ma non è solo Loredana Lecciso ad essere molto felice della decisione presa da sua figlia, anche il resto della famiglia è gioiosa per ciò che sta per capitare ed è rimasta positivamente colpita da Jan. Lo stesso Albano è felice della situazione e di lui Brigitta ha detto: “Lui non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi…Quando ha conosciuto Jan era entusiasta…”.

Il matrimonio sarà celebrato a Lecce con rito civile alla fine di questo mese. Un’altra festa sarà poi celebrata in Kenya alla presenza di tutta la famiglia. Ce la farà Loredana Lecciso a superare la sua paura dell’aeroplano?

