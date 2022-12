Mara Maionchi, ecco quanto guadagna la discografica più famosa d’Italia. Patrimonio inestimabile

Mara Maionchi la conoscono tutti, il suo nome è un marchio di garanzia nel mondo della musica, lei da sola ha scovato molti tra i principali nomi della musica italiana. Da alcuni anni è anche uno dei principali volti della televisione e la sua è stata una presenza forte in diversi talent musicali. Ma quanto guadagna Mara Maionchi?

Mara Maionchi è la figura discografica per eccellenza nella storia della musica italiana, la donna che ha tenuto a battesimo molte voci diventate poi famosissime e super amate. Ma come vi abbiamo raccontato Mara Maionchi è anche una delle figure più apprezzate della televisione.

Di recente l’abbiamo vista partecipare come ospite fissa del tavolo di Fabio Fazio la domenica sera e nella puntata speciale natalizia di LOL, il programma di improvvisazione tutto dedicato ai comici diventato un cult di Prime.

Da anni ormai Mara Maionchi, fin dalla sua partecipazione alla prima edizione di X Factor, si distingue per il suo linguaggio schietto e scurrile che la contraddistingue e che la rende il personaggio che è, senza mai dimenticare il rispetto per gli altri e l’educazione. La sua è stata negli anni una carriera in salita, segnata dal grande successo. È normale, dunque, che quando un personaggio pubblico diventa così amato il pubblico voglia conoscere tutto di quel personaggio.

Per esempio, vi siete mai chiesti quanto guadagna Mara Maionchi? Ecco che vi raccontiamo nei particolari di quali cifre parliamo rispetto al lavoro che fa Mara Maionchi, sia come discografica che in televisione.

Mara Maionchi è nata a Bologna il 22 aprile 1941 e nel 1959 decise di smettere di studiare per dedicarsi molto presto al lavoro e fu così che nel 1967 mosse i primi passi presso la casa discografica Ariston Records e fu in quella occasione che conobbe artisti del calibro di Ornella Vanoni e Mino Reitano. Il 1969 concluse la sua esperienza all’Ariston Records e divenne addetta stampa della nuova etichetta Numero Uno, appena fondata da Mogol e Lucio Battisti.

Nel 1975 passò poi alla Dischi Ricordi dov’era responsabile editoriale e fu in questa fase della sua carriera che scoprì Gianna Nannini alla quale offrì un contratto di esclusiva editoriale, ma non è finita qui perché Mara Maionchi lavorò bene anche con altri talenti dell’etichetta, come per esempio Umberto Tozzi.

Infatti, fu tale il successo di Mara Maionchi che questa divenne direttrice artistica dell’azienda per poi diventare nel 1983 direttrice artistica della Fonit Cetra, la casa discografica per metà a partecipazione statale.

Proprio nel 1983 con il marito Alberto Salerno fondò l’etichetta Nisa e gli anni 2000 furono segnati da una lunga serie di successi tra i quali la collaborazione con Tiziano Ferro. Nel 2006 poi Maionchi e Salerno creano una nuova etichetta indipendente che viene chiamata Non ho l’età e infine nel 2008 l’approdo alla prima stagione di X – Factor segna una nuova stagione nella sua carriera. La sua partecipazione a X- Factor durò per 4 anni fino al 2010.

Nel 2009 esce la sua autobiografia intitolata Non ho l’età, edita da Rizzoli. Nel 2010 approda perfino al cinema partecipando al film di Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo La banda dei Babbi Natale. Nel 2011 diventa ospite fissa nel corso della fase serale della decima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nel 2014 Mara Maionchi debutta come conduttrice radiofonica nel programma Benvenuti nella giungla, su Radio 105. Nello stesso anno la rivediamo a X Factor, questa volta in veste di conduttrice del talk show Xtra Factor su Sky Uno.

Tutto quello che sappiamo di Mara Maionchi

Insomma la sua è ed è stata una carriera davvero prolifica e inarrestabile. Della sua vita privata sappiamo che dal 1976 è sposata con Alberto Salerno dal quale ha avuto due figlie Giulia e Camilla e hanno anche tre nipoti Nicolò, Mirtilla e Margherita, avuti dalle figlie. Di recente la stessa Mara Maionchi ha ammesso di aver fatto i conti con un tradimento di suo marito.

Rispetto a questa esperienza ha detto: “Le corna che mi ha fatto mio marito? Non ricordo più quando ne ho parlato, ma volevo dare una mano a chi si è trovata o si trova nella stessa situazione. Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. Certo, se fosse stata una storia lunga magari due anni sarebbe stato diverso, ma così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi”.

Nessuno è a conoscenza della cifra esatta che guadagna Mara Maionchi ma considerata la sua prolifica carriera il suo non deve essere un patrimonio basso.

Quello che sappiamo è che Mara Maionchi percepiva 5 mila euro a puntata per ricoprire il ruolo di giudice di X-Factor nelle edizioni trasmesse su Sky. A questa ci fra vanno sommati i ricavi extra che percepiva per le diverse ospitate in altri programmi e naturalmente il suo guadagno come discografica.