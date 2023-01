“Sono imperdonabile”: Luciana Littizzetto ha superato ogni limite e lo sa | Fabio Fazio sotto shock

La ben nota attrice comica e co-conduttrice Luciana Littizzetto ha fatto vergognare il suo amico e collega Fabio Fazio durante il corso di una puntata di Che tempo Che Fa. Scopriamo cos’ha combinato la “Lucianina”.

Qualche mese fa, Luciana Littizzetto ha eseguito un suo solito siparietto comico ed ironico a Che tempo Che Fa, programma in onda su Rai3 e condotto assieme all’amico Fabio Fazio. La “vittima” in questione è stata Belèn Rodriguez, la showgirl e conduttrice delle Iene, trasmissione in onda su Italia1.

L’argentina, durante un balletto, ha dovuto coprirsi il seno immediatamente perché le è saltato via un bottone dalla camicetta. Se non avesse reagito in modo repentino, si sarebbero visti i seni ma, per fortuna, la Rodriguez è stata fulminea. Questo episodio ha scatenato l’ilarità e la provocazione giocosa delle Littizzetto, che ne ha fatto un suo siparietto comico.

L’inizio dello show

La famosa comica ha eseguito un balletto per poi introdurre l’argomento Belèn, suscitando nel pubblico risate e divertimento. Luciana ha poi commentato con la sua solita simpatia pungente: “ Per un attimo ho pensato che mi succedesse come Belen, hai visto?” e il suo collega Fabio le ha risposto: ”Sono cose che capitano…”

La Littizzetto, senza freni inibitori, ha continuato il suo racconto riguardo l’episodio capitato a Belèn: “A ‘Le Iene’ ha fatto un balletto, aveva uno chemisier di pelle. Le è partito un bottone e le sono usciti i meloni. Li ha presi al volo, come un mazzo di chiavi…” Quando Fazio ha domandato a Luciana a chi succedessero episodi del genere, la Littizzetto ha subito specificato: “Non a me, a Belen!”

Belèn Rodriguez comparata a Kim-Jong un

La comica, dopo aver messo a confronto l’accaduto con Kim-Jong un, leader supremo della Corea del Nord, famoso per i suoi numerosi esperimenti con i missili ed armi pesanti, si è chiesta che taglia di reggiseno porta la Rodriguez: “Le è partito un bottone come Kim Jong-un. Sai che schiaccia sempre i bottoni e partono le atomiche. Per fortuna, il bottone di Belen non è arrivato nell’occhio a qualcuno…”

Luciana, divertendosi a stuzzicare il pubblico ma soprattutto il collega Fabio, ha continuato imperterrita il suo discorso: “Tra l’altro, che taglia avrà Belen? Una seconda coppa C, una terza coppa B. Non sicuramente una settima, altrimenti radeva al suolo lo studio.” A quel punto, Fazio è intervenuto per trattenere la collega, sapendo che lei sarebbe andata avanti a briglie sciolte, senza peli sulla lingua.

La fine dello show

Fabio Fazio ha provato a stare al gioco di Luciana, dicendo: “Sono imperdonabile, non gliel’ho mai chiesto…” per poi aggiungere subito dopo, con un certo imbarazzo,: “Belen, scusaci!” Con queste parole, il presentatore ha terminato il piccolo show comico messo in piedi dall’amica e co-conduttrice Luciana Littizzetto.