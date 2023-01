Alfonso Signorini finalmente l’ha convinta: entra nella casa del GF VIP | Il contratto è pronto

Mentre la settima edizione del GF Vip è ancora in onda, Mediaset pensa già alla prossima. Il Grande Fratello VIP è uno dei programmi di punta dell’emittente e ogni anno conquista nuovi telespettatori, nonostante le polemiche e gli scandali legati ai concorrenti.

Di certo questa settima edizione del GF Vip rimarrà nella storia della televisione italiana. Fin dall’inizio i concorrenti hanno mostrato la loro vera identità e non si sono tirati indietro quando era ora di attaccare gli altri e metterli sotto una cattiva luce. Tutti ci ricorderemo il terribile episodio che ha coinvolto Marco Bellavia: l’ex conduttore è stato preso di mira dopo aver rivelato di soffrire di depressione.

Il pubblico e il web non ha lasciato passare l’accaduto e le numerose proteste hanno portato all’eliminazione di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Anche gli altri concorrenti erano complici e sono stati presi di mira dagli utenti per molto tempo, anche a causa di altri comportamenti scorretti avvenuti nelle settimane seguenti.

GF Vip: tutto pronto per l’ottava edizione

Mediaset non ha paura di buttarsi nella prossima avventura del GF Vip e, come è prevedibile, sta già preparando la prossima edizione, che sarà l’ottava. Nonostante le polemiche, il pubblico è sempre più interessato a osservare le vicende dei vipponi della casa, scoprire gli altarini e conoscere la loro vera natura.

Di qui alla fine della settima stagione ci sarà tempo per nuove discussioni e colpi di scena, questo è certo, ma già ci si chiede chi farà parte della prossima edizione. Il pubblico è molto curioso e ha bisogno di prepararsi a dovere per seguire le prossime avventure della casa.

Di recente alcune fonti hanno rivelato la possibile partecipazione di un personaggio già atteso nella scorsa edizione, che alla fine ha deciso di non partecipare. Si tratta di una donna di origini estera, madre di una nota conduttrice italiana.

Parliamo di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, che già l’anno scorso aveva ricevuto l’invito per entrare nella casa. Alla fine, dopo un’attenta valutazione, aveva deciso di non partecipare, anche a causa di motivi personali.

“Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui pubblicamente preferisco non parlare” aveva rivelato lei stessa. “Poi non mi piace entrare in corsa, proprio ora che i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce”.

Sembra quindi molto probabile che la rivedremo il prossimo settembre dentro le mura della casa, pronta a farsi conoscere dal pubblico e provare a vincere. Chi lo sa, forse anche lei, come la figlia, potrebbe trovare l’amore al GF Vip.