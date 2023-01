Giulia Salemi in lacrime | “Non morirò finché…” sta male ma combatte: il dramma è intimo e doloroso

Giulia Salemi ha concesso una bellissima intervista ai microfoni di Verissimo dove ha parlato del suo legame speciale con il compagno Pierpaolo Pretelli. La donna ha fatto una confessione scioccante che ha commosso il pubblico in studio e a casa. Ecco cosa ha dichiarato.

Dopo la sua seconda partecipazione al Grande Fratello nel 2020-2021, Giulia Salemi ha preso letteralmente il volo. La donna oramai è un prezzemolino della televisione e della radio, attualmente impegnata come “esperta social” proprio nel reality più seguito di Italia, Il Grande Fratello appunto.

La Salemi è anche stata promossa a conduttrice ufficiale per la radio R101 con un nuovo programma nella fascia pomeridiana dalle 14.00 alle 17:00 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Insomma, Giulia sta vivendo sicuramente un momento d’oro dal punto di vista lavorativo ma anche nel privato la Salemi è felicissima grazie alla sua relazione con Pierpaolo Pretelli.

I due si sono conosciuti proprio nella casa del GF e da allora non si sono più lasciati andando a convivere praticamente da subito. La loro storia è sempre più importante e la coppia ha progetti di matrimonio e di famiglia.

Proprio di recente è stata ospite di Silvia Toffannin nei salotti di Verissimo, dove si è lasciata andare a delle dichiarazioni davvero commoventi.

L’Intervista di Giulia Salemi

Giulia Salemi negli studi di Verissimo ha parlato della possibilità di diventare mamma proprio con il suo compagno. “Vorrei avere una bambina, una piccola prelemina. Mi piacerebbe molto” ha confessato l’influencer e ha aggiunto: “Così poi l’acconcio, la trucco, la vesto”.

La Salemi ha dichiarato che vorrebbe essere una mamma giovane e quindi provare a crescere con sua figlia, un po’ seguendo il modello del telefilm “Una mamma per amica”. Anche Pierpaolo che a sua volta ha un figlio da una relazione precedente si è dichiarato pronto per un altro figlio ma soprattutto per portare la sua donna all’altare.

A detta di Pierpaolo proprio Giulia è per lui una sorta di “Rifugio, una casa” dove rintanarsi dopo le difficoltà quotidiane. Giulia Salemi ha parlato a Silvia Toffannin anche del suo rapporto speciale con sua nonna che purtroppo non gode di ottima salute.

Tuttavia, cerca di combattere per poter vedere tutti i traguardi della Salemi. “Resterà in vita finché non mi sposerò”, ha affermato l’influencer in merito a sua nonna Giulia e ancora: “Ora non sta bene, mi dice sempre che non vede, che non si sente bene ma io le dico che ho bisogno di lei”.

Infine, ha fatto una dichiarazione molto commovente che ha lasciato tutti interdetti: “Lei mi ha detto: non morirò finché non ti vedo all’altare”. Insomma, una frase fortissima che mostra, però, il profondo amore lega la Salemi alla nonna Giulia.