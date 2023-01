Piero Chiambretti rivela un segreto straziante | Solo adesso si è fatto forza per raccontarlo

Piero Chiambretti è un celebre conduttore e comico italiano ormai da tantissimi anni protagonista di alcuni programmi di successo. In una commovente intervista l’uomo si mette a nudo rivelando un segreto del passato sconvolgente che ha lasciato tutti senza fiato.

Il nuovo anno è appena iniziato e la televisione ha già sfornato dei programmi interessanti che si preannunciano di grande successo. Tra questi vi è sicuramente quello di Cristiano Malgioglio chiamato Mi casa es Tu Casa, un format ideato dalla compianta Raffaella Carrà e ripreso dall’artista in una nuova forma.

La trasmissione invita in uno scenario domestico diversi ospiti vip e permette loro di raccontarsi, tra lavoro e vita privata. Uno degli ultimi ospiti di Malgioglio è stato Piero Chiambretti, celebre conduttore del nostro piccolo schermo.

L’uomo si è messo a nudo facendo delle confessioni anche molto forti sul suo passato che hanno lasciato non solo Cristiano Malgioglio profondamente commosso anche tutto il pubblico a casa esterrefatto. Vediamo cosa ha dichiarato ai microfoni di Mi Casa Es Tu Casa.

Le confessioni di Piero Chiambretti

Dopo tanti anni di televisione la carriera di Piero Chiambretti continua a macinare ottimi risultati. Il conduttore di Aosta è noto per aver presentato trasmissioni come Chiambretti Night e Grand Hotel Chiambretti prima di andare al timone del talk show calcistico Tiki Taka.

Ospite di Cristiano Malgiglio nel suo nuovo programma Mi casa es tu Casa, Piero Chiambretti ha parlato non solo del suo lavoro ma anche della sua dolorosa infanzia segnata da una sofferenza incredibile, ossia la mancanza delle figure paterna nella sua crescita.

Nell’intervista con Cristiano Malgioglio, Piero Chiambretti ha presentato il suo show La Tv dei 100 e uno in onda prossimamente su Canale 5, parlando un po’ del format sebbene non sia abbia ancora una data precisa dell’inizio.

La tv dei 100 e uno sarà una trasmissione dedicata ai bambini in onore soprattutto di sua Margherita che l’ha coinvolta nel progetto in segno del grande amore che prova per lei. Purtroppo, come raccontato a Malgioglio per Chiambretti è fondamentale mantenere un rapporto profondo con sua figlia tenendo conto che lui non ha avuto la possibilità di conoscere suo padre.

“Non ho avuto un padre. È stato un fantasma” ha confessato durante il programma Piero. Sua madre ha avuto, infatti, Piero quando aveva appena 19 anni e all’epoca per poter lavorare ha dovuto nascondere suo figlio. Chiambretti è, così, cresciuto solo con sua madre senza mai conoscere la verità sulla sua nascita e sull’identità del padre.

Per Piero, però, è arrivata la sua rivincita sia dal punto di vista professionale che personale grazie alla presenza di Margherita con la quale ha un legame speciale.