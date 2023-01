Noemi Bocchi “Sei solo un pagliaccio”, perde le staffe e scoppia il putiferio | Conseguenze disastrose: e Totti?

Noemi Bocchi dice “basta” ed esplode sui social: le accuse del marito Mario Caucci l’hanno mandata su tutte le furie. La nuova compagna di Francesco Totti ha deciso di mettere un punto alle frecciatine e agli insulti ricevuti dall’ex marito, che non si è affatto risparmiato sul suo conto.

Tanti pensavano che la storia tra Totti e Noemi Bocchi si sarebbe esaurita in breve tempo, che lei fosse solo un rimpiazzo di Ilary, eppure il calciatore ha zittito tutti portando la nuova compagna con sé ai mondiali di calcio in Qatar, sfilando insieme a lei. Entrambi splendidi, hanno finalmente messo a tacere le voci che li vedevano solo come un’avventura.

Dopo l’episodio il gossip si è un po’ calmato, anche perché le cose sono diventate serie e ormai Totti e Ilary sono andati ciascuno per la sua strada. A parte qualche questione legale in sospeso, che i due risolveranno in tribunale, sembra che il polverone mediatico si sia calmato; non per tutti, però, a quanto pare.

Noemi Bocchi attacca l’ex marito

Prima di iniziare a frequentare l’ex calciatore, Noemi Bocchi era sposata con Mario Caucci, un imprenditore romano. I due si sono separati ormai diversi anni fa, ma il loro addio non era stato dei più semplici: Caucci ha sempre parlato male dell’ex moglie, e fonti vicine alla donna raccontano di comportamenti aggressivi da parte dell’uomo.

Una questione davvero spinosa che non è ancora giunta al termine: l’ex marito della Bocchi continua ad attaccarla, parlando male di lei. In particolare, l’uomo sostiene che Noemi sia “un’opportunista”, pronta a tutto per raggiungere i suoi scopi, in grado di manipolare le persone fregandosene dei sentimenti altrui e della famiglia.

Lo ha detto al settimanale Chi, senza mezze misure: secondo l’uomo, la sua ex moglie sarebbe soltanto un’approfittatrice e la storia con Totti non avrebbe nulla di diverso dalle altre. Caucci non ha usato mezzi termini e ha apostrofato la moglie con epiteti molto forti, addossandole molte colpe.

L’uomo ha anche sostenuto che Noemi non troverà mai nessuno che l’amerà come ha fatto lui e che Totti non sarà in grado di darle il rispetto e la protezione che merita, come invece lui ha fatto con lei.

Ecco che, dopo queste dichiarazioni, è arrivata la risposta di Noemi Bocchi sui social. Poche parole, dirette e taglienti, contro l’ex marito: “Grazie per questi 10 anni unici” ha scritto in una storia Instagram, aggiungendo una musica da circo come sottofondo. Una frecciatina pesantissima e difficilmente non comprensibile, lo considera solo un ‘pagliaccio’ per le continue accuse che muove verso di lei?

Così, contrariamente all’ex marito, la donna ha deciso di non esporsi e di lasciare ai suoi amici più stretti trarre le conclusioni. Caucci per il momento non ha risposto alla provocazione.