“Amadeus non è quello che sembra”: parla il fratello del conduttore | Cade la maschera a poche ore da Sanremo

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, il fratello di Amadeus ha deciso di rivelare alcuni dettagli molto privati della vita di suo fratello, lasciando tutti a bocca aperta. Gilberto Sebastiani, questo il suo nome, ha spiegato a tutti gli spettatori chi è davvero suo fratello.

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, conosciuto da tutti come Amadeus, non è assolutamente la persona che appare in televisione. Siamo abituati a vederlo sullo schermo in un certo modo, ma suo fratello Gilberto, molto legato a lui, ha svelato alcuni particolari che raccontano di una persona molto diversa.

Il fratello minore del conduttore non ama molto esporsi sui media, infatti non è presente sui social e non appare quasi mai in foto. Al contrario del fratello maggiore, lui ha scelto una vita più tranquilla, ma non per questo non appoggia il conduttore nelle sue esperienze in televisione.

Amadeus: chi è davvero?

Pensavamo di conoscerlo bene, ma Amadeus è molto diverso da come pensiamo. A dircelo è Gilberto, suo fratello minore, che fin dagli esordi del conduttore lo ha supportato e ha creduto in lui, insieme a tutta la sua famiglia.

“Ripenso a Radio Deejay. In famiglia non avevamo idea che quel mondo ti desse una professione. Lui ha avuto tenacia nel proporsi, insistendo e credendo in sé. Non conosceva nessuno. Entrando in quella radio di Verona ha capito definitivamente quale fosse la sua passione, e da solo ha martellato finché è riuscito a farsi ascoltare da Cecchetto: da lì è iniziato tutto” ha raccontato, spiegando che, nonostante i dubbi, la famiglia è sempre rimasta unita.

Gilberto ha così rivelato alcuni aspetti molto particolari del fratello: dietro la determinazione che lo ha portato dov’è ora, Amadeus è anche molto umile ma bravissimo in ciò che fa. “Credo che il modo di porsi di un presentatore sia importante. Amadeus è molto umile, ha un rapporto non formale con i cantanti e penso che alla gente queste cose piacciano. È un festival più casereccio. E il mix tra cantanti famosi e nomi nuovi, magari quasi sconosciuti ma che fanno una musica che piace ai ragazzi, ha avvicinato i giovani al Festival”.

Insomma, Gilberto ha una grande stima per suo fratello e non può che parlarne bene. I due caratterialmente si somigliano molto, almeno a detta del fratello minore, anche se coltivano passioni molto diverse: Gilberto gestisce un circolo ippico di Verona.

Ma il conduttore avrà pure un difetto? Certo che sì! È sempre suo fratello a rivelarlo: “Il difetto è che, come me, forse tende a fidarsi molto delle persone. Ce l’hanno insegnato i nostri genitori: siamo convinti di trovare gente sempre positiva o quantomeno corretta e onesta nei nostri confronti, quindi spesso prendiamo delle legnate, è successo a me ed è successo anche a lui“.