Jasmine Carrisi: “Vi detesto” | La rissa domestica è vergognosa: il sorriso di Al Bano svanisce

Al Bano Carrisi è uno dei personaggi più seguiti, sia come artista come come personaggio pubblico.

La sue storie prima con Romina Power e poi con Loredana Lecciso hanno riempito i giornali di gossip e fatto nascere molto clamore mediatico. Solo da qualche anno il cantante può dire di vivere finalmente in pace, lontano dalle insinuazioni, per il bene dei figli Jasmine e Bido Carrisi.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha finalmente rivelato davanti alle telecamere la verità dietro la storia dei suoi genitori e il polverone mediatico che si era alzato ai tempi. Ha solo 2 anni ma è molto più matura di ciò che molti potrebbero pensare, e ne ha dato prova in una recente intervista.

Di certo per lei e suo fratello non è stato semplice crescere in una famiglia così “particolare”, dove i suoi genitori erano sempre al centro delle attenzioni qualsiasi cosa facessero, giudicati per ogni passo falso e messi alla gogna per qualsiasi decisione prendessero.

Al Bano, parla la figlia Jasmine Carrisi: ecco la verità

Tutto è cominciato più di 20 anni fa, quando Al Bano e Loredana Lecciso hanno ufficializzato la loro relazione. L’annuncio destò moltissimo scalpore all’epoca, sia per la loro differenza di età, sia perché molti speravano ancora in un ritorno di fiamma tra il cantante e Romina Power, considerata ancora la sua “anima gemella” da diversi fan.

Si parlò per anni di questa relazione la Lecciso venne molto criticata dall’opinione pubblica, che la additò come arrampicatrice sociale, affermando che lei non amava davvero il cantante pugliese. In questo tremendo clima, Albano Jr. e Jasmine dovettero crescere con la consapevolezza di non essere in una famiglia normale.

Proprio la ragazza in passato aveva rivelato di detestare i suoi genitori. Poi però ha chiarito i motivi della sua affermazione: “Quando l’ho detto non mi riferivo a loro come persone, ma al clamore mediatico che si portano dietro e all’attenzione che suscitano qualsiasi cosa facciano” ha spiegato, rivelando la verità dietro quei terribili anni.

La ragazza era arrivata al limite: non è sicuramente facile vivere ogni giorno sentendo certe cose sui propri genitori, e questo l’aveva portata ad allontanarsi un po’ da loro, anche se era consapevole che non avessero colpe.

Col passare degli anni Jasmine è riuscita a superare la situazione e si è riappacificata con l’idea che i suoi due genitori, vista la fama che si portano dietro, saranno sempre seguiti dalle telecamere. Ma l’importante, come lei stessa ha sottolineato, è che la loro sia una famiglia unita dall’amore.

In particolare la ragazza ha un forte rapporto col padre, che “mi lascia libera di sbagliare” rivela, “rivede in me quel ragazzo determinato che ha lasciato la sua terra per coronare il suo sogno”.