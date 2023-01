Cadevano tutti ai suoi piedi: Antonella Clerici era uno schianto! | LE FOTO INEDITE

L’abbiamo amata con La prova del cuoco, ma Antonella Clerici conta tantissimi altri ruoli di spicco in televisione. La conduttrice ha cominciato a lavorare fin da subito nel mondo dello spettacolo, e pensate che da giovane era ancora più bella di oggi! Faceva perdere la testa a tutti.

Oggi è una donna bellissima da giovane, se possibile, lo era ancora di più: Antonella Clerici faceva crollare tutti ai suoi piedi col suo fascino e la sua bellezza unici. La conduttrice, bionda e con gli occhi chiari, aveva un seguito nutrito di ammiratori.

Quella bellezza l’ha poi preservata negli anni, fino a oggi, ma non è di certo la sua unica qualità: la Clerici è prima di tutto un’ottima conduttrice, grazie alla sua simpatia e alla capacità di far sentire a loro agio gli ospiti. Per anni è stata al timone di La prova del cuoco, facendo compagnia agli italiani durante il pranzo e regalando momenti indimenticabili.

Antonella Clerici: le foto da giovane

La regina della cucina italiana ha cominciato la carriera negli anni ’80, cominciando a lavorare su reti minori come annunciatrice televisiva. Tra il 1989 e il 1995 conduce Dribbling su Rai 2, ed è proprio in questi anni che si fa notare dai produttori Rai, che cominciano a volerla sempre più presente nelle trasmissioni dell’emittente.

Alla fine degli anni ’90 comincia a condurre da sola alcuni programmi in prima serata e dimostra di avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo. È proprio nel 2000 che le viene affidata la conduzione de La prova del cuoco, il programma con cui è entrata a far parte della storia della televisione italiana e ha conquistato il cuore dei telespettatori.

Grazie alla sua bravura, nel 2010 ha condotto il Festival di Sanremo: è stata la quinta donna a farlo, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Simona Ventura. Una prova che, come al solito, è riuscita a superare egregiamente.

Oggi la conduttrice ha una relazione con Vittorio Garrone. I due vivono con la figlia Maelle, oggi adolescente. La figlia somiglia tutta alla madre e infatti si vedono già quei tratti affascinanti della conduttrice. Pensate che da giovane Antonella Clerici era una vera rubacuori!

Non è difficile crederlo visto le foto di quando era giovane: era una bellissima ragazza e oggi quella donna ha saputo mantenere il fascino naturale anche all’età di 60 anni. La Clerici infatti non ha ceduto ai ritocchini e si è mantenuta naturale, tanto che per essere bella non ha bisogno di chissà quale make-up.

Al pubblico si è sempre presentata quasi acqua e sapone, proprio grazie a quei tratti bellissimi che è riuscita a mantenere nel corso degli anni.