Wilma Goich infama il GF Vip, “Me l’hanno dato loro…” | Segreto vergognoso con gli autori

Del Grande Fratello Vip non si finisce mai di parlare e questa volta sembra che a esserne coinvolti sono gli stessi autori del programma, ma che cosa è successo?

Tutto si è verificato nelle ultime puntate andata in onda che hanno visto l’eliminazione di Wilma Goich ma poi è stato usato il bussolotto del “rientra in Casa”, che le ha consentito di rientrare in gioco.

La cosa ha spiazzato molto i concorrenti, soprattutto perché al televoto la cantante aveva perso con l’11% contro Sarah Altobello, Nikita Pelizon ed Oriana Marzoli. Ecco come è andata.

In queste ultime settimane nella casa più spiata d’Italia ne sono successe di tutti i colori, una delle ultime vicende, come abbiamo visto, è stata la questione tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia che avrebbe mandato il ragazzo in ospedale dopo averlo colpito. Ma le cose che capitano nella casa del Grande Fratello sono tante e l’ultima riguarda Wilma Goich, inizialmente eliminata ma poi reintegrata in extremis grazie a un bussolotto.

La “nonnì” della casa, come l’hanno definita è stata accolta al suo rientro con un applauso da parte dei suoi coinquilini che sono rimasti senza parole per quanto accaduto. Il pubblico però sarebbe rimasto perplesso per una dichiarazione molto strana che avrebbe fatto Wilma una volta rientrata. La cantante si è confidata con Attilio Romita e Milena Miconi dicendo qualcosa che ha sollevato non pochi dubbi, riferendosi al bussolotto ha detto: “Me l’hanno dato loro”.

Quel “loro” dovrebbe riferirsi agli autori che a quanto pare in questa edizione in particolare sono molto più protagonisti di quanto ci si aspetterebbe. Vediamo perché è nata la polemica.

Rientro pilotato per Wilma Goich

A quanto pare la dichiarazione di Wilma Goich “me l’hanno dato loro” si riferisce al bussolotto che lei avrebbe “pescato” e che riportava all’interno il biglietto per rientrare nella casa nonostante il voto del pubblico avesse decretato il contrario.

Wilma Goich pertanto quando è rientrata e le è stato chiesto cosa era successo ha rivelato agli altri di aver scelto il bussolotto numero 5 perché quel numero in particolare era per lei importante ma poi ha subito corretto questa affermazione quando Romita le ha chiesto: “Ah quindi l’avevi scelto tu il bussolotto?”, lei ha risposto: “No, me l’hanno dato, mi hanno dato il numero cinque e ho detto ah bene”.

Quest’ultima è stata la frase che ha scatenato la polemica sul web da parte del pubblico perché si riferirebbe a un preciso pilotaggio degli autori che avrebbero deciso di far tornare la cantante in casa. Il video di Wilma ha fatto il giro di internet e le polemiche sono arrivate a pioggia, soprattutto su Twitter dove, già dopo i riferimenti ai flirt pilotati all’interno della casa, si accusa il Reality di poca trasparenza. Molti, infatti, hanno scritto che la cantante sarebbe tornata per volontà degli autori che le hanno chiaramente indicato il bussolotto da scegliere.

Nel frattempo Patrizia Rossetti ha deciso di lasciare il programma a causa di certe questioni di salute che dovrebbe risolvere. Non sappiamo come andrà a finire questa polemica ma quello che è certo è che mai come quest’anno il Grande Fratello è particolarmente sotto i riflettori in merito all’annosa questione su quanto sia pilotato.