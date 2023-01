Grande Fratello Vip: “Televoto truccato!” Alfonso Signorini indagato | Costretti a chiudere in anticipo

Al Grande Fratello Vip non si può mai stare veramente sereni. In ogni puntata c’è una dinamica diversa o una nuova liaison tutto sotto l’occhio attento del suo presentatore. Dopo un particolare avvenimento pare che proprio i fan più stretti del programma si siano dissociati dalla trasmissione all’urlo di: “Televoto truccato!”. Sulla questione si inizia ad indagare.

La settima edizione del Grande Fratello continua a far parlare di sé nel bene e nel male. I protagonisti di questa parte del reality sono sempre sotto l’occhio del ciclone e ogni minima mossa viene puntualmente analizzata e resa virale dai social.

Proprio Internet è diventato il maggiore bacino di scambio di informazioni sul Grande Fratelle che riscuote sempre un grandissimo successo in termini di viralità sul web ma un po’ meno negli ascolti televisivi.

Alfonso Signorini fa di tutto per tenere alto l’audience del pubblico grazie a diverse dinamiche tra i concorrenti che sfociano in litigi furiosi o passionali storie d’amore. Si sa ogni edizione ha una sua carnefice e vittima e senza ombra di dubbio quella di quest’anno risponde al nome di Antonella Fiordelisi.

Insieme al suo fidanzato conosciuto nella casa Edoardo Donnamaria, la Fiordelisi è spesso al centro di discussioni, diatribe e a causa del suo carattere molto impulsivo si è attirata le antipatie di diversi compagni di avventura i quali fanno sempre più fatica a sopportare i suoi scleri. Anche il pubblico da casa, così come quello del sovrano Twitter non trova molto simpatica l’ex schermitrice tanto da darle il soprannome Tontonella.

Ed è per questa ragione che sul settimanale del giornale di Alfonso Signorini Chi è stata pubblicata una lettera rivolta proprio al presentatore del Gf che lamentava la scelta del pubblico di eleggere la Fioderlisi come preferita, in quanto questo verdetto non ha rispettato in alcun modo il volere del pubblico. La risposta di Signorini non si è fatta attendere ed ha spiazzato davvero tutti.

Il contenuto della lettera e la replica di Alfonso Signorini

La telespettatrice delusa dal verdetto del televoto che ha eletto Antonella preferita ha iniziato la lettera così: “”Caro Alfonso, non sono solita scrivere, ma oggi non posso proprio esimermi dal farlo…” E ancora: “”Non ho mai voluto credere che il ‘Gf Vip’ fosse pilotato, ma, dopo l’ultima puntata, non ho più dubbi…”

La donna ha aggiunto amareggiata: “Ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la ‘Tontonella’ come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto”.

E ha concluso così: “”Concludo questo sfogo, dicendoti che, nel caso di una futura votazione-farsa, chiuderò per sempre col ‘Gf Vip’…”. Infine, un’ammonizione ad Alfonso Signorini: “”Credo che tu stesso non faccia una gran bella figura in questo momento ed é il sentiment dei post che leggo ovunque. Non so quali vediate voi…”.

La risposta di Signorini è stata ben chiare ed inaspettatamente ha replicato secco: “”Cara Cristina, lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me, al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione”. Che questa vicenda possa assumere epiloghi inaspettati? Vedremo se ci sarà una chiusura anticipata.