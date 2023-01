Soleil e Luca Onestini: molto peggio di quello che si pensa | Il vero contenuto della lettera

Soleil e Luca Onestini sono stati una coppia per alcuni mesi diversi anni fa. La loro storia ha fatto sognare in molti che credevano in un legame duraturo. Eppure, la relazione è finita nel peggiore dei modi e ancora adesso i due si dichiarano guerra aperta.

Solel Stasi e Luca Onestini sono stati una bellissima coppia di giovani ragazzi usciti dal celebre dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due, dopo un percorso in televisione abbastanza travagliato, erano riusciti a trovare un punto d’incontro e a lasciare il programma da fidanzati.

Pochi mesi dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne ecco che per Luca Onestini era arrivata una proposta irrinunciabile: la partecipazione al Grande Fratello Vip. Stiamo parlando della seconda edizione e quindi dell’anno 2017. Luca era entrato nella casa più spiata d’Italia con la consapevolezza che la sua ragazza lo amava e lo aspettava al termine dell’avventura.

Eppure, così non è stato e proprio Luca e Soleil si sono lasciati nel corso del reality dopo una vicenda che all’epoca dei fatti era letteralmente sulla bocca di tutti. Tra i due, infatti, si era inserito Marco Cartasegna un altro tronista di Uomini e Donne, con il quale proprio Soleil pareva avesse costruito un feeling durante il corteggiamento a Luca.

Tra Soleil e Marco, però, le cose erano andate scemando proprio perché la ragazza stessa aveva scelto Luca Onestini intraprendendo con lui una bellissima relazione. Nella casa del Gf qualcosa era definitivamente cambiato e ancora una volta a causa dello zampino di Marco Cartasegna.

Le motivazioni dell’addio

Al Grande Fratello Vip, poi, Luca Onestini aveva ricevuto la notizia di un probabile tradimento da parte di Soleil proprio con Marco Cartesegna, un vero e proprio terzo incomodo nella loro relazione.

Ai tempi fu Ilary Blasi a mostrare le immagini di Soleil e Marco immortalati in situazioni di intimità. E non solo: Nelle mani di Ilary Blasi e degli autori qualche puntata più avanti era stata recapitata una lettera proprio di Soleil rivolta a Luca Onestini che, in qualche modo, spiega i motivi della rottura

Questo è parte del contenuto della lettera: “Ho continuato a difendere il nostro rapporto e oggi pago la mia ingenuità”. E ancora: “Ti è bastato poco per voltare le spalle al nostro amore. A oggi non c’è stato alcun tradimento da parte mia, le tue offese non sono scusabili, la nostra storia finisce qui. Ti auguro di ottenere ciò che cercavi da quest’esperienza”.

Parole lapidarie che avevano così decretato la fine di una storia d’amore. Non si è mai realmente compreso il vero motivo dell’addio e se c’è stato effettivamente un tradimento. Quello che è certo è che i due non si sopportano proprio e ancora oggi, a distanza di anni, continuano a cantarsele di santa ragione nelle varie trasmissioni televisive proprio come è successo di recente durante una delle ultime puntate del Gf7 che vede lui nuovamente concorrente e lei una sostituta opinionista.

Entrambi, intanto, sono andati avanti con altre relazioni: Soleil terminata la storia con Marco è stata una grande protagonista della scorsa edizione del Gf dove ha avuto una liason con Alex Belli mentre Onestini è stato fidanzato per ben quattro anni con Ivana Mrazova conosciuta proprio nel 2017 alla sua prima partecipazione al reality targato Mediaset.