Ballando con le Stelle | La telefonata bollente di Milly Carlucci: sostituzione immediata in studio

Se ne parlava da alcune settimane, sembra che Selvaggia Lucarelli sarà fatta fuori dal programma Ballando con le stelle di cui ha fatto parte della giuria negli ultimi anni.

Come abbiamo visto nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, che si è conclusa prima di Natale i rapporti tra la giurata e i concorrenti, ma anche tra lei e gli altri giurati sono stati piuttosto complessi e di certo non facili da gestire. Insomma Selvaggia è stata mal sopportata da molti.

Ricordiamo per esempio gli scontri che ci sono stati con: Enrico Montesano, Iva Zanicchi, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Di sicuro per queste ragioni l’ultima edizione di Ballando è stata la più piccante per il pubblico. Ma al posto di Selvaggia Lucarelli che potrebbe esserci?

Selvaggia Lucarelli è giornalista e opinionista con una carriera attiva sia su diversi quotidiani che in diversi programmi televisivi di successo. Selvaggia Lucarelli è anche rappresentativa di un certo tipo di donna e di un emblema di indipendenza e carriera invidiabili, per questo è anche molto ammirata, essendo un esempio per molte donne.

Selvaggia è sempre molto attenta a tutto quello che succede nel mondo dell’attualità e del costume, commentando come sappiamo sempre in modo puntuale e pungente. Tra i programmi Tv di successo ai quali ha preso parte ricordiamo Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, appunto e che in quest’ultima edizione è stato animato da non poche polemiche.

Selvaggia Lucarelli lascia il programma

Ultimamente si è parlato spesso della possibilità che Selvaggia Lucarelli lasci il programma, anche a causa degli screzi tra lei e gli altri giurati o lei e i concorrenti. Questo perché Selvaggia Lucarelli come abbiamo detto è una giornalista che non le manda a dire, tanto da essere una delle più temute fra Tv e giornali, sempre pronta a dire la sua su chiunque si “comporti male”, molti sono stati colpiti dal fuoco della sua tastiera.

Per quanto riguarda i suoi esordi forse non tutti sono a conoscenza del fatto che la sua carriera è iniziata dapprima come attrice accanto a Max Giusti che fu il suo compagno, accanto a lui fu anche autrice per il teatro. Il suo vero debutto viene però riconosciuto con Porci e bugiardi di Antonio Giuliani nel 1998 e subito dopo la commedia Pirandelliana Pensaci, Giacomino.

La fama è poi arrivata nelle vesti di giornalista con il blog ironico “Stanza Selvaggia”, che l’ha lanciata come giornalista e l’ha portata a collaborare con Il Fatto Quotidiano, Tempo, Libero e Rolling Stone, di cui fu direttrice della parte del web; Quest’ultima collaborazione però è durata poco perché Selvaggia decise di lasciare il lavoro non senza polemica.

Queste sono state le sue parole al riguardo: “Il motivo per cui dopo tre mesi ho rassegnato le dimissioni è proprio che di moderno, libero, solidale, lì dentro forse al massimo c’è la macchinetta del caffè che distribuisce caffè a tutti. Non avevo mai visto un ambiente di lavoro così tossico, illiberale, ostile, scorretto”.

Oggi Selvaggia Lucarelli ha una relazione con Lorenzo Biagiarelli che come sappiamo ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle come concorrente e intorno a cui vi sono state ulteriori polemiche. In un suo recente post, infatti, la stessa Selvaggia ha ripercorso il viaggio di Lorenzo nel programma sottolineando il modo in cui è stato trattato. Secondo la giornalista Biagiarelli sarebbe stato trattato male dai giurati perché suo fidanzato, come a voler sottolineare che non avrebbe avuto favoritismi.

Ora si parla di una sostituzione, anche il post scritto dalla stessa Lucarelli sembrava essere un commiato al programma dovuto ai dissapori che si sono acuiti in quest’ultima edizione con giuria e concorrenti. Selvaggia Lucarelli avrebbe attaccato persino Milly Carlucci, accusandola di non averla tutelata pienamente nel corso del programma. Anche per tale affronto alla padrona di casa, pare che proprio quest’ultima avrebbe preso la decisione definitiva.

Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando

Dal momento in cui si è iniziato a parlare di questo addio fra Selvaggia e Ballando hanno iniziato a circolare dei possibili nomi in sostituzione e tra questi la persona che prenderebbe il suo posto non è sconosciuta al programma. Si è parlato, infatti, di una “vecchia conoscenza”.

Selvaggia Lucarelli non avrebbe ancora ricevuto il rinnovo del contratto e per la persona che la sostituirà si è parlato di una ex ballerina.

Stiamo parlando di Sara Di Vaira, la quale ha un buon gradimento anche rispetto alle sue competenze di danzatrice. Ma la domanda che ci si pone ora è sé questo passaggio di testimone avrà luogo. Probabilmente se questa sostituzione dovesse avvenire sarà per evitare ulteriori polemiche che ci sono state fino alla fine, perfino sulla vincitrice Luisella Costamagna.

Costamagna accanto a Pasquale La Rocca non avrebbe convinto Selvaggia Lucarelli. Nell’ultimo post pubblicato dalla giornalista questa diceva di considerarsi “un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere”. Oggi ci si aspetta, per la fine di gennaio di conoscere il cast definitivo del programma. Staremo a vedere.