“Nessuna cura per salvarla”: Antonella Clerici distrutta dalle lacrime | Sorpresi da una malattia incurabile

La ben nota conduttrice televisiva è conosciuta per la sua allegria e il suo sorriso. Tuttavia, però, il dolore lancinante di un lutto ha toccato anche il suo cuore.

Antonella Clerici è una delle conduttrici televisive più amate di sempre, grazie alla sua spontaneità, simpatia, gentilezza e letizia. Conosciuta, soprattutto, per il suo sorriso, sempre presente sul suo volto, la Clerici, però, per qualche tempo ha smesso di sorridere. L’amata presentatrice ha affrontato un lutto devastante che ha colpito la sua persona da molto vicino.

Antonella è nata a Legnano nel 1963 e negli anni ’80 entra nel mondo della tv grazie a piccole emittenti locali. Ma è dagli anni ’90 che il successo inizia a presentarsi, aumentando sempre di più. Infatti, la Clerici arriva alla Rai e, nei primi tempi della sua carriera, presenta programmi legati al mondo dello sport; in seguito, cambia ambito e si dedica alla cucina e a trasmissioni legate all’arte culinaria.

I suoi fan la amano proprio per la sua luce che è in grado di emanare, grazie al suo bellissimo sorriso e alla sua infinita simpatia. Però, in pochi sono a conoscenza della grande perdita che Antonella si è vista costretta ad affrontare e che le ha fatto passare momenti veramente difficile da superare.

Sebbene Antonella Clerici sia una celebrità, ha sempre cercato di tenere “al sicuro” la sua vita privata, senza rivelare troppi dettagli in merito. La conduttrice predilige la sua privacy e non vuole mettere in piazza i suoi affari privati. Però, in un’intervista concessa anni fa, Antonella è riuscita ad aprirsi e ha raccontato il momento più brutto di tutta la sua vita, ovvero un lutto che ha investito la sua famiglia in modo violento e inaspettato.

La dipartita risale al 1995 e la sua vittima è stata Franca, la mamma di Antonella Clerici. La donna è stata colpita da una brutta malattia che molte volte non lascia scampo, soprattutto se sopraggiunge in fretta e senza nessun tipo di avvisaglie o sintomi. La Clerici ha raccontato, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore gonfio di dolore, qualche dettaglio sulla vicenda: “Successe tutto all’improvviso.

Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere perché aveva 55 anni, con tanti giorni all’orizzonte. Nessuna cura, purtroppo, l’avrebbe potuta salvare”.

La mamma della Clerici era una donna ancora giovane, ma il suo fisico non corrispondeva alla sua mente e al suo spirito e così, a causa di un melanoma maligno improvviso e rapido, muore in un ospedale. I medici non sono riusciti a salvare Franca perché la malattia si era presentata in modo inaspettato e molto rapidamente e la sua morte fulmina la famiglia della Clerici velocemente e spietatamente.

E così Antonella Clerici è riuscita a raccontare un pezzo della sua vita passata; una parte molto buia e dolorosa che, ancora oggi, la ferisce nel profondo e non riesce a trattenere le lacrime quando pensa a quell’evento.