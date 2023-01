“Ha tentato il suicidio”: shock familiare per Ivana Spagna, momento nerissimo e disperato

In una recente intervista Ivana Spagna ha parlato di un periodo terribile dove è stata a un passo dal commettere un atto fatale. La cantante si è aperta e ha parlato di quella terribile sera in cui si è vista crollare tutto addosso e stava per arrendersi.

Ivana Spagna è stata a un passo dal suicidio: lo ha rivelato in una recente intervista a Verissimo, dove ha parlato del suo terribile dolore e del fatto che stesse per commettere un gesto estremo. I fan sono rimasti davvero sconvolti e preoccupati dopo le sue dichiarazioni.

Per Ivana Spagna la vita non è sempre stata rose e fiori: la cantante ha dovuto affrontare tante difficoltà, e alcune di queste le hanno fatto più male di altre, portandola al limite e addirittura a tentare il suicidio in un’occasione.

Ivana Spagna e il tentativo di suicidio

A Verissimo, durante una lunga intervista a Silvia Toffanin, ha raccontato di quel periodo buio dove vedeva tutto nero e non c’era via d’uscita. Il suo racconto straziante ha emozionato tutti, in particolare i suoi fan, che si sono stretti attorno all’artista.

La cantante ha parlato di quando sua madre è morta dopo una lunga malattia e di quanto dolore le ha causato questa situazione. Infatti, durante il suo tour la Spagna ha continuato ad assistere la madre, dividendosi tra palchi e ospedale, viaggiando in lungo e in largo per l’Italia.

“Mia madre non sapeva di avere un tumore come lo aveva avuto mio padre” ha raccontato. “Lei, quando assisteva mio padre, mi diceva: “Ivana se dovessi avere un giorno la stessa malattia, non dirmelo o mi butto nel Mincio”. Quando è successo, io non gliel’ho detto. Faceva le cure, lo aveva comunque intuito.

Io continuavo a lavorare, perché se mi fossi fermata avrebbe capito tutto. Ero impegnata nel tour. Quando lei è mancata, io la sera sono andata a cantare, perché per il mio dolore non potevo fare perdere il lavoro a tecnici, musicisti, addetti ai lavori. Non ho mai perso una serata, sono arrivata alla fine che ero l’ombra di me stessa. Andavo avanti con le pastiglie per dormire”.

Si è trattato di un periodo tremendo e pieno di stress: la cantante era a pezzi e non è mai riuscita a prendersi un momento per sé. Poi una sera, quando era rimasta sola, è quasi arrivata a farla finita.

“La stavo facendo finita. Se qualcuno ci pensa, dico che non bisogna farlo. Io sono scampata grazie a un miagolio della mia gattina. Mi svegliò dal torpore. Mentre organizzavo provavo una calma terribile, che aiuta a fare tutto come fosse la cosa più naturale del mondo.

Mi sono presa in braccio la gatta, ho pianto tanto, tanto. Anche al massimo della disperazione, non si deve fare questo errore. Così soffre solo chi ci ama, facciamo del male alla gente che ci ama. Bisogna combattere per rispetto degli altri e per rispetto della vita“.

Oggi per fortuna la cantante si è ripresa da quel periodo terribile, che però le ha lasciato delle cicatrici indelebili. Ivana Spagna ha apprezzato il vero valore della vita, ma si ricorderà per sempre il dolore che ha attraversato.