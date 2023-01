William e Kate in ansia per la piccola Charlotte | Angoscia e dolore nella Royal Family

A casa Windsor sono tutti in pena per la piccola Charlotte. I Principi del Galles sono molto preoccupati per lo stato d’animo della loro secondogenita.

William e Kate stanno vivendo una situazione molto complicata: sono stati nominati nuovi Principi del Galles e questo comporta tanti impegni ma entrambi devono anche fare i genitori, dedicandosi ai loro figli.

Purtroppo, però, non c’è sempre tempo per riuscire a fare tutto. Kate e William hanno tre splendidi bambini: il primogenito George, che salirà sul trono d’Inghilterra dopo suo nonno Re Carlo III e dopo suo padre William; la secondogenita Charlotte, la piccola principessa di casa e infine Louis, il terzogenito ribelle che fa disperare mamma Kate per i comportamenti non consoni adottati in pubblico.

Nella Royal Family c’è molta preoccupazione per Charlotte, l’unica figlia femmina di Kate e William, che tanto adorano e proteggono, ma che in questo periodo ha qualcosa che non va. Questo suo stato d’animo fa preoccupare tutti a Palazzo. Charlotte è sempre stata una bimba pacata, educata, elegante, che non ha mai dato da pensare. Almeno fino ad oggi. I genitori sono inquieti nel vedere la loro principessina in questo stato.

Cosa sta succedendo alla piccola Charlotte

Stando a quanto scrivono diversi giornali, sia inglesi che no, la piccola Charlotte starebbe attraversando un periodo difficile della sua vita. Dal momento che suo fratello maggiore George è erede al trono inglese, si sta già preparando per quell’evento futuro. In questo modo, quasi tutte le attenzioni, sia mediatiche che parentali, sono riversate su di lui e Charlotte si sente ignorata ed esclusa.

Purtroppo, la piccola Principessa ha pochissime probabilità di diventare Regina, perché, dopo il nonno e il papà, toccherà al fratello George e poi ai suoi eventuali figli. Quindi, passeranno un bel po’ di anni prima che l’Inghilterra potrà cantare di nuovo God save the Queen.

Le attenzioni di tutti, dunque, sono rivolte al fratello George, comprese quelle di William e Kate che, sebbene provino a trascorrere ugual tempo con i loro tre figli, devono per forza dedicare più attenzioni al futuro Re d’Inghilterra. Infatti, George, sempre più spesso, accompagna i suoi genitori durante gli incontri pubblici, mentre Charlotte e Louis rimangono a casa con le varie tate e collaboratori del Palazzo Reale.

Charlotte è sempre più triste

Tuttavia, Kate e William hanno notato che lo sguardo della loro amata figlioletta è sempre più triste e vacuo. I genitori non vogliono assolutamente che la loro Principessina soffra in questo modo e faranno qualsiasi cosa in loro potere per riuscire a rallegrarla di nuovo.

D’altronde, quasi tutte le donne della Famiglia Reale hanno vissuto una vita difficile. Ad esempio, la Principessa Margaret, che ha sempre vissuto nell’ombra della sorella maggiore, la Regina Elisabetta II.

Oppure Lady Diana che, come ben sappiamo, ha vissuto pochissimi momenti felici a Palazzo, tanto da aggiudicarsi il soprannome di Principessa triste. Speriamo che mamma Kate e papà William riusciranno a consolare la loro adorata piccola Principessa Charlotte.