Lutto Edoardo Leo, la devastante perdita privata lo ha distrutto “Riposa in pace”

L’attore ha dovuto affrontare un lutto che gli sconvolto la vita. Scopriamo di chi si tratta.

Edoardo Leo è un attore romano che ha incantato il pubblico italiano grazie alle sue interpretazioni grandiose. Edoardo ha preso parte in molti film che gli hanno garantito il successo grazie al suo talento attoriale.

Tra le pellicole più famose possiamo ricordare La classe non è acqua, Dentro la città, Perfetti sconosciuti, Smetto quando voglio, 18 regali e tanti altri. Sebbene Leo abbia una vita piena di successi e soddisfazioni, pochi giorni fa ha dovuto dire addio ad un affetto molto caro.

Prima di intraprendere la carriera attoriale, Edoardo Leo, da giovane, aveva diverse aspirazioni. Ad esempio, il lavoro che voleva fare era l’insegnante. Tuttavia, in un’intervista, ha rivelato che il cinema lo aveva sempre attirato e il sogno di diventare un attore era presente da diversi anni.

Durante il corso dell’intervista, Edoardo Leo ha raccontato: “Non vengo da una famiglia di artisti, avevo dei sogni più medi: all’inizio ho provato a fare il calciatore, ma non ci sono riuscito. Il piano b era, appunto, fare l’insegnante.

A scuola ne ho avuto uno illuminante che mi ha passato la passione per la letteratura, le poesie, e l’arte perché la vedevo nei suoi occhi mentre insegnava. Quella figura mi ha fatto pensare che, quando c’è un grande entusiasmo, riesci a comunicarlo anche agli altri.”

La notorietà che l’attore è riuscito ad ottenere la deve ad alcune pellicole che lo hanno fatto conoscere nel mondo del cinema italiano come, ad esempio, Dentro la città, regia di Andrea Costantini, 69 prima e Tutto in quella Notte, diretti da Franco Bertini, Taxi Lovers, per la regia di Luigi Di Fiore.

Dopo questi successi, ne sono venuti altri: Ti ricordi di me, con Ambra Angiolini, e Noi e la Giulia, film grazie al quale Edoardo ottiene il Nastro d’argento per la miglior commedia e per il miglior attore non protagonista.

Tuttavia, anche se la sua carriera è costellata da numerose soddisfazioni, la sua vita privata ha subito un duro colpo a causa della perdita di una persona molto cara e vicina a Leo, con la quale ha condiviso momenti gioiosi e spensierati.

Edoardo ha dovuto salutare per sempre il suo grande amico Libero De Rienzo, soprannominato Picchio da lui e dagli altri amici. Insieme all’amico, Edoardo aveva girato il film Smetto quando voglio.

La sua perdita è un dolore immenso, ancora troppo forte, e per ricordarlo Edoardo Leo ha postato una foto che li ritrae assieme, scrivendo un commento lungo e pieno d’affetto: “Ora mi viene in mente solo quanto mi hai fatto ridere e divertire. Nient’altro. È l’unica cosa a cui penso. A quante risate irresistibili ci siamo fatti insieme. Riposa in pace Picchio. È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te.”