Isola dei Famosi, il fatto è gravissimo sono stato massacrati: arrivano le pesanti conseguenze | Dovrà rispondere Artur

Un altro fatto molto grave è accaduto all’Isola dei Famosi e le conseguenze sono state gravi per i naufraghi, arrivano pesanti ripercussioni.

Il sesto appuntamento del reality più tosto di Canale 5 andato in onda lunedì 29 aprile si è aperto con la conduttrice Vladimir Luxuria che ha messo in luce un altro spiacevole episodio. L’ennesimo evento grave sfociato con conseguenze pesanti per un naufrago è stato riportato nella diretta di lunedì scorso evidenziando come i concorrenti tra loro sarebbero ingiusti.

Nei giorni precedenti, alcuni naufraghi sarebbero stati massacrati fisicamente e mentalmente da diverse presenze che abitano l’isola. C’è chi è riuscito a evitarlo e chi, invece, è stato la vittima designata. Stiamo parlando di uno dei nemici peggiori dell’Isola dei Famosi, dopo la fame, vale a dire i mosquitos.

Questa versione honduregna delle zanzare nostrane sembra molto più aggressiva e famelica e non passa ora che non attacchino i naufraghi riempiendoli di punture e bolle molto fastidiose e dolorose. Il fatto increscioso che Luxuria ha voluto sottolineare nella scorsa puntata riguarda delle bombolette spray antizanzare tenute nascoste da un naufrago.

In alcuni daytime di qualche giorno fa si è visto come i naufraghi abbiano scoperto che Artur, il leader in carica della scorsa settimana assieme ad Aras, abbia tenuto nascosti un paio di spray antizanzare al resto del gruppo. I naufraghi, dopo averlo scoperto, hanno deciso di destituire Artur dal suo ruolo di leader.

Addio alla collana

Quando gli altri concorrenti hanno scoperto che Artur aveva nella sua sacca degli spray contro i terribili mosquitos hanno deciso, supportati dal secondo leader in carica Aras, di togliere la collana da leader ad Artur e di ‘punirlo’ in questo modo per aver tenuto nascosto un valido aiuto sull’isola contro le zanzare.

Non solo, durante l’ispezione fatta per vedere chi tenesse nascoste eventuali altre bombolette spray un’altra naufraga è stata scoperta complice del furto. Si tratta di Khady e del fatto che fino all’ultimo ha negato i fatti che poi, però, sono venuti allo scoperto. Nella puntata di lunedì 29 sono venuti a galla questi eventi gravissimi e i relativi commenti dei naufraghi.

“Mi fa schifo”

Dopo aver mandato in onda la clip del daytime che riguardava l’occultamento delle bombolette spray antizanzare, nella puntata di lunedì scorso Joe Bastianich non si è risparmiato con le critiche verso il compagno di naufragio Artur. Lo chef internazionale ha commentato l’accaduto con parole forti rivolte verso il naufrago.

Bastianich ha affermato che una persona che ruba ai suoi amici andrebbe eliminato non solo come leader ma anche come concorrente, concludendo con un sonoro: “Mi fa schifo”. Il parere di Joe è stato più che chiaro e anche alcuni utenti del web hanno espresso la loro opinione riguardo gli avvenimenti dell’Isola. Ad esempio, si può leggere tra i commenti: “Non è corretto rubare qualcosa che può essere utile a tutti” oppure “Aras ha fatto bene” in supporto alla sua decisione di chiedere ai naufraghi chi volesse togliere la collana da leader ad Artur.