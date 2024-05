Mara Venier, disperata per la figlia: una morte troppo dolorosa da superare | Una famiglia distrutta

Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime, lacerata dal dolore per la figlia. Una morte ingiusta, era troppo giovane.

Siamo abituati a vederla sempre col sorriso sulle labbra, pronta a ridere e scherzare coi suoi ospiti, quindi è stato un vero trauma per tutti quando Mara Venier ha ricordato con dolore una persona molto vicina a lei scomparsa prematuramente.

In diretta ha parlato del dolore per sua figlia e di una morte ingiusta che l’ha scossa profondamente. Con coraggio la conduttrice si è mostrata al pubblico, ma dentro di sé la tristezza la consumava.

Tra le lacrime ha raccontato della pesantezza della perdita e di come la sua famiglia non sarà più la stessa senza questa persona. Purtroppo ora è distrutta per sempre.

Il pubblico ha ascoltato con sgomento il ricordo della donna e molti si sono emozionati. Impossibile non essere empatici con Zia Mara dopo la sua perdita devastante.

Emozioni a Domenica In

Mara Venier nel corso degli anni ha ospitato tantissimi ospiti nel suo programma e, nonostante la linea sempre generalmente allegra della trasmissione, non sono mancati i momenti di forti emozioni che hanno commosso anche i più “duri di cuore”. Ci aspettiamo che proprio nella prossima puntata ci saranno attimi di grande commozione durante il ricordo di Toto Cutugno.

Ma gli spettatori non si dimenticheranno facilmente delle lacrime della conduttrice nel condividere il suo dolore per la figlia e l’enorme perdita che è toccata alla sua famiglia. Una vera tragedia che non sarà semplice da superare e il pubblico lo sa bene dopo le dichiarazioni da brividi della donna.

Mara Venier distrutta

Prima sul suo profilo Instagram e poi in diretta durante una puntata di Domenica In del 2023, Mara Venier ha ricordato con estrema commozione Pier Francesco Forleo, un dirigente Rai ma soprattutto suo genero, marito della figlia Elisabetta. I due sono stati sposati per 18 anni finché l’uomo non se n’è andato all’improvviso, lasciando la famiglia incredula e piena di dolore. La conduttrice lo ha ricordato come una persona gioiosa e sempre piena di amore per chi aveva accanto.

Anche Elisabetta ha ricordato il defunto marito su Instagram, con una frase breve ma densa di significato: “Ciao amore mio” ha scritto condividendo una foto di lei e suo marito, mostrando al pubblico quanto erano uniti i due e quanto la scomparsa dell’uomo inciderà sulla sua vita. I fan di Zia Mara hanno dimostrato tutto il loro supporto per la conduttrice inviando messaggi d’affetto non solo a lei, ma anche alla figlia. Il dolore però non scomparirà mai.