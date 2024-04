Mara Venier, costretta a interrompere tutto: “non mi interessa!” | Lo ha detto in diretta

Mara Venier si è trovata in una situazione di totale gelo, bloccata la trasmissione dopo le parole inaspettate dell’ospite.

I conduttori dei programmi televisivi non possono mai sapere come andranno le interviste agli ospiti e l’ultima puntata di Domenica In ne è proprio la conferma.

Il giorno di Pasqua è andata in onda un’altra puntata del noto programma televisivo della Rai. Nel salotto di Mara Venier è arrivata come ospite la cantante italiana Gianna Nannini.

Le parole inaspettate dell’ospite hanno bloccato però la trasmissione. Quel «Non mi interessa», pronunciato all’improvviso, ha scosso il salotto di Mara Venier.

Ma cosa è successo nella puntata della Domenica di Pasqua? Perché dopo le parole dell’ospite sembra che tutto sia rimasto come “bloccato”, quasi “congelato”?

L’intervista di Mara Venier a Gianna Nannini: le parole della cantante gelano la conduttrice per alcuni secondi

Ogni domenica dal 1976 va in onda Domenica in, un programma televisivo italiano di genere talk show, varietà e intrattenimento. Giunto alla quarantottesima edizione con la stagione 2023-2024, Domenica in è il secondo programma domenicale più longevo in assoluto della televisione italiana dopo La Domenica Sportiva. Con quindici edizioni condotte, Mara Venier segna quest’anno il traguardo dei trent’anni in termini di conduzione del programma della Rai. Nel corso degli anni il salotto di Domenica in ha ospitato migliaia di personaggi, entusiasti di farsi intervistare.

L’ultima puntata della scorsa domenica è stata però un po’ diversa. Gianna Nannini, ospite a Domenica in, non ha nascosto una certa stanchezza per le solite domande. La cantante ha espresso i suoi pensieri confessando che «L’intervista mi interessa poco». Le parole hanno gelato la trasmissione e la stessa conduttrice.

Le parole di Gianna Nannini a Domenica In: il commento inaspettato smorzato dall’ironia di Mara Venier

All’insofferenza di Gianna Nannini, Mara Venier ha risposto con la sua solita ironia. Dopo aver fatto notare alla cantante come sembrasse strana nel rispondere alle domande e dopo essersi sentita dire che l’intervista non era interessante, Mara Venier ha risposto con espressione divertita: «E che vogliamo fare?». A quel punto, la tensione tra conduttrice e cantante si è smorzata ed entrambe hanno sorriso dell’accaduto, tra l’applauso del pubblico.

L’intervista di Mara Venier a Domenica in ha così potuto proseguire. Gianna Nannini si è mostrata più tranquilla nel rispondere alle domande successive e ha ripercorso la sua carriera. La cantante ha raccontato delle sfide che ha dovuto affrontare e degli ostacoli che ha trovato lungo il suo cammino. Nannini ha raccontato come il padre non voleva che lei intraprendesse il mestiere di cantante, tanto da lasciare la casa dei genitori e trasferirsi giovanissima a Milano. La tenacia che ha mostrato nella vita l’ha però ripagata con un grandissimo successo.