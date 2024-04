Vasco Rossi, l’annuncio commovente del figlio: “Gli ultimi momenti…” | Il lutto distrugge il Paese

Un lutto che ha scosso il Paese ed è proprio il figlio di Vasco Rossi, Lorenzo ha fare l’annuncio. Gli ultimi momenti insieme.

Parole strazianti quelle del figlio di Vasco Rossi. Il recente lutto ha sconvolto la famiglia.

«So che non ero pronto, non così, non in dieci giorni». Con queste parole inizia il lungo e commovente post che Lorenzo Rossi, il figlio del cantante Vasco, ha condiviso sul proprio profilo Instagram.

Il ricordo degli ultimi momenti insieme, la fulminea malattia e la morte del genitore affiorano in tutta la loro drammaticità nelle parole scritte da Lorenzo Rossi.

Il figlio di Vasco Rossi rimpiange di non aver avuto «qualche giorno in più per poter parlare, per poter sistemare i conti del passato». Ma la vita scorre veloce e nel turbinio degli eventi che si susseguono ogni giorno, la morte non può essere fermata.

L’addio di Lorenzo Rossi, il figlio di Vasco: la disperazione per la morte del genitore

Il commovente post su Instagram è stato dedicato da Lorenzo Rossi, figlio di Vasco, alla madre Gabriella Sturani. La donna, conosciuta come “Gabry” dal brano che Vasco le dedicò. Maria Gabriella Sturani conobbe Vasco Rossi quando aveva 13 anni nel 1980. Nel luglio del 1983 Gabriella e Vasco iniziarono una relazione, terminata con la nascita del figlio Lorenzo, il 5 giugno 1986. Gabriella ha cresciuto da sola il figlio, che oggi in occasione della morte della madre la ricorda con parole piene di affetto e commozione.

Lorenzo Rossi accompagna il lungo post su Instagram con una foto del giorno del suo battesimo, in braccio alla madre Gabriella. Il figlio di Vasco Rossi scrive come la madre se ne sia andata troppo in fretta, senza neanche rendersene conto. Negli ultimi istanti di vita, lui era lì con lei. La sua ultima parola per far sentire meglio i figli in quel momento così doloroso è stata come una «dolce e tenera carezza». L’ultima parola della madre sarà per Lorenzo la «coperta» per quando farà freddo, il «tranquillante» nei momenti di agitazione, il «fazzoletto» per asciugare le lacrime.

L’addio a Gabiella Sturani, l’ex compagna di Vasco Rossi e madre di Lorenzo Rossi, in un commovente post su Instagram

Il figlio del cantante italiano ringrazia la mamma per averlo tanto amato e per avergli dato l’insegnamento più importante: amare i propri figli in modo incondizionato. Lorenzo scrive infatti su Instagram che se oggi ama così tanto le sue figlie è solo grazie all’affetto che la madre ha avuto per lui.

Anche Vasco Rossi si è unito al dolore provato in queste ore dal figlio, ricordando l’amore che lo ha unito a Gabriella. Da adesso, come si legge nel post su Instagram, inizia per Lorenzo un’altra fase della vita, la più difficile: quella senza la madre. Migliaia i messaggi di cordoglio per la morte di Gabriella Sturani.