News Mara Venier: quanto guadagna per 1 puntata di Domenica In | È una miniera d’oro Di Ambra Ferri - 11

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Mara Venier in una sola puntata di Domenica In? Il programma le garantisce un bottino da non credere.

Oggi più che mai, i fan e i telespettatori sono curiosi di sapere quanto guadagnano i volti che ogni giorno vedono in tv. Grazie al mondo dei social, è sempre più facile entrare nella quotidianità dei vipponi e capire il loro stile di vita.

Tutti ci siamo chiesti almeno una volta a quanto ammontino gli stipendi dei personaggi famosi, come conduttori, attori, concorrenti dei reality che ogni giorno ci fanno compagnia.

A finire sotto la lente questa volta è stata Mara Venier, la celebre conduttrice di Domenica In. Il suo cachet lascia davvero senza parole, per molti è spropositato alla mansione che svolge. Ecco a quanto ammonta il suo stipendio.

Mara Venier, svelato il suo cachet

Domenica In è un programma seguitissimo della Rai. Il salotto televisivo della zia di tutti gli italiani, Mara Venier, ospita i maggiori volti della nostra televisione per scavare nella loro vita e svelare curiosità inedite. Grazie alla sua calorosa accoglienza e al suo divertente modo di approcciare alle persone, Mara Venier si distingue da altri colleghi e si fa amare dal pubblico, che ogni domenica la segue con passione.

Non solo conduttrice, negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi e a Tu si que vales, dove ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile simpatia e ironia. Sappiamo tutti quali sono le qualità della Venier e quanto sia professionale nello svolgere il suo lavoro, ma vi siete mai chiesti quanto guadagna a puntata per il suo programma su Rai 1? Vi sveliamo il suo stipendio, ma preparatevi: si tratta di cifre incredibili, da capogiro!

Lo stipendio di Mara Venier: le cifre

La sua professionalità e l’immensa popolarità di cui gode le garantiscono uno stipendio da fare invidia persino ai suoi colleghi. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, la zia Mara guadagnerebbe circa 600 mila euro soltanto con Domenica In. Uno stipendio da brividi, che le garantisce uno stile di vita lussuosissimo. Considerando che ogni stagione di Domenica In è costituita da circa 32 puntate, Mara percepirebbe circa 19 mila euro per ciascuna puntata del programma.

A questo bisogna aggiungere tutti gli altri lavori di cui si fa carico in qualità di ospite, giudice o opinionista in diversi programmi della nostra televisione. Insomma, molti si aspettavano che il suo stipendio fosse alto, ma pochi credevano che raggiungesse cifre così spaziali.