News Alberto Matano: “Non me ne frega un ca**o” sbotta in diretta | Putiferio in studio Di Marina Drai - 12

Caos a La vita in diretta dopo alcune esternazioni di Alberto Matano e un’imitazione che ha scatenato il pubblico.

In una delle ultime puntate de La vita in diretta Alberto Matano ha rivelato alcuni aspetti personali che hanno lasciato senza parole il pubblico in studio e a casa. Il conduttore ha parlato di una persona molto vicina a lui ma, sorprendentemente, non si tratta del marito.

Matano e Riccardo Mannino sono convolati a nozze dopo 15 anni di fidanzamento. La coppia è rimasta sempre solida, ma nessuno dei due aveva mai trovato il coraggio di fare il grande passo; alla fine, l’11 giugno 2022, i due si sono scambiati le promesse a Labico, insieme alla famiglia e ai numerosi amici.

Mannino ha 55 anni e nella vita fa l’avvocato cassazionista. Secondo le poche informazioni che si hanno su di lui, l’uomo si è laureato nel 1990 a La Sapienza di Roma, frequentata anche da Alberto Matano. Pare che all’avvocato piaccia tenersi in forma: va tutti i giorni in palestra e ama praticare sci sulle Dolomiti. Oltre allo sport, è appassionato di auto d’epoca.

Matano non ha mai avuto dubbi sul loro amore: sin dal primo momento, ha affermato in più occasioni, è stato sicuro che il loro legame sarebbe durato a lungo. È stato lui, come ha raccontato in un’intervista, a fare il primo passo e parlare con l’avvocato.

L’annuncio di Alberto Matano

Lo scorso martedì 9 maggio, durante la puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha parlato di una persona molto importante per lui. “Voglio fare gli auguri ad una persona che per me è importantissima” ha detto a un certo punto il conduttore, e le telecamere hanno inquadrato una donna dietro le quinte.

“Facciamo gli auguri di compleanno alla nostra Marina che, assieme a Federica, è una delle persone più importanti per me” ha proseguito, riferendosi a due collaboratrici della trasmissione alle quali, a quanto pare, è molto legato. Il pubblico ha rivolto uno scrosciante applauso alle due che hanno ringraziato con una punta di imbarazzo.

L’imitazione che ha sconvolto il pubblico

Negli ultimi momenti della puntata c’è stato un momento che ha fatto sganasciare il pubblico: un’imitazione fatta ad arte da Pierpaolo Pretelli, ospite del programma. L’ex modello ha imitato Cristiano Malgioglio esprimendo tutto il suo dissenso sul gossip attorno alla famiglia reale.

“Della famiglia reale non me ne frega un cacchio, sono piena, piena di loro!” ha detto imitando alla perfezione quella del cantante, scatenando l’ilarità dei presenti in studio e del pubblico a casa. L’appuntamento con La vita in diretta si era infatti incentrato sull’incoronazione di Carlo III. La puntata si è conclusa tra le risate di pubblico e conduttore.