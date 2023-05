News Tutta la verità sui prodotti LIDL: ecco qual è la loro vera origine | Consumatori interdetti Di Mia Lonigro - 12

La Lidl rivela la reale origine dei suoi prodotti di punta: in tanti sono rimasti davvero senza parole. Ma vediamo più nello specifico.

Una delle catene più di successo nel campo alimentare e della grande distribuzione è sicuramente la LIDL, l’azienda tedesca che ha trovato la sua fortuna in tutto il mondo. La bellezza della LIDL riesiede nella sua incredibile capacità di coniugare qualità e prezzo agevolando spesso quei consumatori che non possono spendere troppo per la loro spesa.

Nel tempo questa catena ha migliorato moltissimo anche la qualità dei suoi prodotti dimostrando come molti degli alimenti esposti fosse anche di origine italiana. Inoltre, la LIDL è nota per la sua capacità di diversificare l’offerta dando l’opportunità ai clienti di trovare una vasta gamma di scelta.

Certo, per diverso tempo questa azienda leader del discount alimentare ha subito i pregiudizi di chi considerava scarso il valore dei suoi prodotti. I vertici, quindi, della LIDL hanno fatto sì che le lamentele dei consumatori fossero un monito per migliorare ed ecco che la LIDL è,ora, un vero e proprio punto di riferimento per la spesa di tutti.

Le sue promozioni permettono a milioni di italiani di usufruire di qualcosa di molto buono e di qualità ad un prezzo davvero decente e quando ci sono le promozioni altamente stracciato.

La provenienza dei prodotti cult della LIDL

La Lidl vende da vari anni diverse marche standard che con il tempo hanno acquistato una certa rilevanza nel mercato arrivando ad ottimi livelli competitivi anche rispetto a brand molto conosciuti. Ma sapete la vera provenienza di questi prodotti? Ecco che con una riassuntiva carrellata vi illustreremo le vere origini delle marche LIDL.

Molto gettonati i prodotti Realforno che realizzano biscotti. La provenienza dei Realforno però varia a seconda del tipo di alimenti: i savoiardi vengono dalla famosa azienda Vincenzi mentre i frollini dolfi e i Petit realforno sono realizzati da Colussi.

Ancora altre curiosità

Insomma, come scritto sopra si sta parlando di aziende assolutamente affidabili oltre con una produzione prettamente italiana. Ecco che l’idea del discount poco costoso e di basso livello inizia ad allontanarsi progressivamente anche in virtù dell’origine di altri importanti brand LIDL.

Conoscete ad esempio il riso targato Robigna? Beh, proprio questo deriva dalla produzione di un’azienda molto celebre qui in Italia, la Scotti. Stessa cosa per la deliziosa bresaola Fresca Fetta Lidl che viene niente di meno che da Beretta così come i croissant della LIDL sono prodotti proprio dal noto brand italiano BAULI.