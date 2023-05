News Charlene di Monaco: ma cosa le è successo? Irriconoscibile, viso e corpo deturpati | FOTO Di Didi Kera - 11

La Principessa è riapparsa in pubblico da poco tempo, ma il suo aspetto fisico ha sconvolto tutti i presenti.

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene pubbliche, finalmente Charlene di Monaco è riapparsa fuori casa per un grande evento, ovvero l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla avvenuta lo scorso 6 maggio a Londra.

Era diverso tempo che lei e il Principe Alberto non si facevano vedere insieme in pubblico. Inoltre, pare che tra i due ci sia qualche attrito di coppia, dal momento che non si scambiano nessun tipo di effusioni romantiche e non si tengono nemmeno per mano durante le varie uscite di coppia.

Tuttavia, dubbi sulla loro relazione a parte, i sudditi si sono molto preoccupati per come hanno rivisto la Principessa di Monaco. Quando sono arrivati a Londra, Alberto e Charlene si sono mostrati come sempre: educati e ligi al dovere verso i loro sudditi.

Ma l’elemento che è saltato immediatamente all’occhio è stato l’aspetto fisico della donna. Quest’ultima, infatti, è apparsa più gonfia e in carne del solito. Molte persone credono che questo sia dovuto alla sua malattia contratta qualche anno fa.

Charlene di Monaco a Londra

Per l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, Charlene di Monaco si è presentata vestita in maniera molto elegante e fine: la Principessa indossava un abito chiaro e di foggia vintage e portava una giacca del medesimo colore, con alcuni drappeggi e con i bottoni a forma di fiore.

Malgrado il suo portamento impeccabile, Charlene era gonfia ed ingrassata e questo è dovuto, probabilmente, all’infezione otorinolaringoiatrica che ha avuto dopo l’introduzione di un impianto dentale che le ha procurato molti mesi di ricovero.

I rapporti tra Charlene ed Alberto di Monaco

Non sappiamo se la coppia sia davvero in crisi oppure no, quello che è certo è che all’inizio erano davvero molto innamorati. Charlene ed Alberto si sono sposati nel 2011, anche se poco prima delle nozze si era scoperto che l’uomo aveva dei figli avuti dalle sue precedenti relazioni. Questa notizia aveva scombussolato molto la donna.

Tuttavia, la coppia era riuscita a trovare un loro equilibrio, e così sono convolati a nozze. La loro storia d’amore è proseguita a gonfie vele per diverso tempo, dando alla luce anche due figli, i gemelli Jacques e Gabriella, che oggi hanno 8 anni. Il divorzio non è praticamente preso in considerazione, visto il loro ruolo politico. Attendiamo prossimi aggiornamenti su Charlene di Monaco e sulla sua vita.