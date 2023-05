News Amadeus: su di lui cadono accuse pesanti | “Mi sono inc*zzato” la situazione finisce male Di Marina Drai - 13

Amadeus è stato interrogato dalla DIGOS per un episodio molto grave che ha messo a rischio il suo programma.

Guai per Amadeus? Sembrerebbe proprio di sì, visto che il conduttore è stato visto in questura, dove si è recato per essere interrogato su un episodio molto grave accaduto in diretta Rai. Una controversia giudiziaria ha riportato il conduttore al centro del gossip.

L’episodio è avvenuto a Sanremo, proprio durante una delle prime puntate: il pubblico pensava che lo scandalo si fosse esaurito lì, invece la DIGOS ha voluto approfondire il fatto coinvolgendo anche l’amato conduttore. Questa edizione del Festival di Sanremo di certo verrà ricordata nella storia anche per questi risvolti.

L’ultima è stata la 73° edizione della kermesse canora e, oltre ad Amadeus, ha visto protagonisti Gianni Morandi e Chiara Ferragni. I co-conduttori sono stati fortemente voluti da Amadeus che ha cercato di dare un tocco moderno al Festival senza però dimenticare le radici del concorso che da più di 70 anni tiene incollati gli italiani al televisore.

Non sono mancate le critiche, soprattutto verso Chiara Ferragni e la scelta di indossare vestiti “eccentrici” per lanciare messaggi forti in televisione. In un modo o nell’altro, anche quest’anno Sanremo ha monopolizzato l’attenzione degli spettatori e del gossip.

Amadeus interrogato dalla DIGOS

Pochi giorni fa Amadeus è stato visto in questura, interrogato per più di un’ora dalla DIGOS. Ma cosa è accaduto? Il conduttore è stato coinvolto in quanto persona informata sui fatti in merito all’episodio di cui si è reso protagonista Blanco durante il Festival di Sanremo: il giovane cantante, come ricordiamo tutti, ha distrutto le rose sul palco in un impeto di rabbia.

“La Procura di Imperia aveva aperto in tempi record un’indagine nei confronti di Riccardo Fabbriconi – questo il suo vero nome – con l’accusa di danneggiamento” ha riportato Dagospia. Come direttore artistico del Festival, il conduttore è stato ascoltato per approfondire la questione e giungere a una decisione sul caso.

La risposta dell’accusato

“Ovviamente mi sono inc*zzato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose, ma non così. Poi, la situazione mi è scivolata di mano. Niente di più” ha risposto Blanco alle accuse sul suo gesto. Il procuratore di Imperia Alberto Lari, incaricato di decidere sul caso, avrebbe infine optato per l’archiviazione del caso.

“La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro, o meglio tanti di loro, tranne Amadeus che con me è stato buono, hanno giocato su questo incidente che ha fatto un hype incredibile a Sanremo” ha commentato il cantante. “Hanno pensato di più a buttare mer*a su un ragazzo di vent’anni, però intanto hanno mangiato su questa cosa“.