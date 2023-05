News Amadeus scoppia in lacrime in diretta: “È morto” | Devastato dalla terribile notizia Di Ambra Ferri - 12

Grande tristezza per Amadeus, che scoppia a piangere nel bel mezzo di una puntata di Affari Tuoi: ecco il motivo.

La lacrime scendono sul suo viso e quello dei fan, che mai immaginavano di vedere il conduttore in quelle condizioni. Un lutto molto doloroso ha scosso Amadeus, preso alla sprovvista.

Ma cosa è successo durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda l’8 maggio? Ecco tutti i dettagli.

Al centro della storia c’è Maria Carmela: la concorrente in gara ha emozionato tutti con il suo racconto intimo e personale, che ha toccato nel profondo persino il conduttore di casa.

Amadeus si lascia travolgere dall’emozione

Maria Carmela rappresentava il Molise e per l’occasione ha scelto il pacco numero 2. Non è stata una scelta avventata: dietro quel numero si nasconde un significato molto importante, in scia a un grande dolore che ha segnato la sua vita. Inizialmente la concorrente aveva detto ad Amadeus di volere il pacco numero 18, per poi cambiare idea all’ultimo. Infatti, ha cambiato il pacco scelto all’inizio per portarsi in finale un numero carico di significato emotivo.

Il conduttore, incuriosito dal cambio della concorrente, le ha chiesto come mai avesse preso questa decisione all’ultimo, cambiando le carte in tavola. A quel punto, Maria Carmela con grande commozione ha condiviso con il pubblico italiano la sua storia di vita molto particolare, spiegando perché ha voluto affidarsi alla sorte giocandosi il tutto per tutto con il pacco numero 2.

Il significato dietro i numeri

La concorrente in lacrime ha spiegato che il 2 maggio era morto suo nonno, ecco perché la sua scelta finale è ricaduta su quel pacco. Si è fatta travolgere dall’emozione e proprio sul finale ha cambiato la sua opzione iniziale, che ricadeva sul numero 18, anno in cui è nato suo figlio.

Alla fine, Maria Carmela e sua sorella hanno vinto 10.000 euro con il pacco numero 2, mentre nel numero 18 c’erano ben 50.000 euro. A lasciare ci stucco il pubblico è stata la commozione di Amadeus che, molto coinvolto dalla storia della concorrente molisana, si è lasciato andare, emozionandosi insieme a lei.

Sul finale ha sottolineato la bellezza dei significati di cui erano portatori i numeri dei pacchi scelti. Non è stata una puntata facile per il conduttore: proprio all’inizio del gioco si era preso qualche minuto per raccontare l’emozionate storia di Maria Carmela, sopravvissuta a un parto davvero rischioso. Quell’incipit aveva scaldato i cuori dei telespettatori e la storia del nonno alla fine ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una puntata emotivamente importante.