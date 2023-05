News Amadeus nei guai, finisce in questura: “Interrogato dalla Digos” | Carriera rovinata per sempre Di Ambra Ferri - 25

Sono giorni difficili per Amadeus, che è finito in questura per affari legali. Ecco cosa sta affrontando l’amato conduttore.

Il conduttore di Sanremo 2023 sta passando un periodo davvero turbolento per via di questioni legali che l’hanno costretto in questura. Il motivo è da ricondurre proprio a ciò che è accaduto sul palco del più grande Festival della musica italiana.

Insomma, Amadeus non l’ha passata liscia per via del caso Blanco, che per settimane ha fatto discutere l’Italia intera. Ancora oggi, a distanza di tempo, il conduttore paga le conseguenze del comportamento del cantante e deve confrontarsi con le forze dell’ordine per risolvere la questione, rimasta in sospeso.

Ecco perché è stato costretto a recarsi in questura e confessare quanto avvenuto in qualità di testimone: ma quale potrebbe essere il prezzo da pagare per il direttore artistico?

Amadeus coinvolto nel caso Blanco

Amadeus è stato ascoltato dalla Digos su quanto accaduto al Festival di Sanremo, in qualità testimone e quindi persona informata sui fatti. Per capire a cosa ci riferiamo, bisogna riavvolgere il nastro e tornare a quelle splendide serate sanremesi. Tutto è da ricondurre al gesto inaspettato di Blanco sul palco del Festival 2023, quando ha messo in atto una rivolta scenografica, rovinando la composizione di fiori preparata per la sua esibizione.

Secondo quanto affermato dal cantante bresciano, sarebbe stato colto da un raputs di rabbia incontrollabile a causa di un auricolare non funzionante e per sfogare tutta la sua ira avrebbe rovinato violentemente la scenografia. Non tutti credono a questa versione e il gesto ha spaccato l’opinione pubblica: c’è chi l’ha ritenuto maleducato e fuori luogo, chi invece pensa che sia stata ingigantita la questione.

L’interrogatorio in questura

Una cosa è certa: la Procura di Imperia ha aperto in un’indagine nei confronti di Blanco, accusato di danneggiamento. Ecco perché proprio in questi giorni il conduttore del Festival, Amadeus, ha dovuto testimoniare presentandosi in questura, dove è stato ascoltato attentamente dalla Digos di Milano.

Lo rivela Dagospia, che scrive: “Nei giorni scorsi alla Digos di Milano è stato avvistato Amadeus. Il conduttore pare sia stato ascoltato – e quindi interrogato – proprio sul caso Blanco e il mistero dei fiori. Ovviamente non risulta tra gli indagati ma è stato sentito, in virtù del suo ruolo di direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, come persona informata sui fatti”. Alle parole scritte sul portale di Roberto D’Agostino si aggiungono foto agghiaccianti che catturano Amadeus mentre entra e esce dalla questura di Imperia pubblicate da altri settimanali di successo come “Chi”.