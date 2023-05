Sanremo, Ornella Vanoni confessa: “Amadeus era terrorizzato” | Cosa è successo dietro le quinte

Sono passati diversi mesi dalla conclusione del Festival di Sanremo, ma continuano ad uscire retroscena inediti: l’ultimo riguarda Gino Paoli.

Durante la sua intervista a Belve, Ornella Vanoni ha raccontato un dietro le quinte davvero inaspettato. L’88enne Gino Paoli sembra non avere freni, tanto che non è riuscito a trattenersi nemmeno in occasione del 73esimo Festival di Sanremo.

Ma cosa è successo? Il racconto della Vanoni è esilarante: lei, senza peli sulla lingua, ha confessato tutto per filo e per segno. Le sue parole hanno sconvolto il web, che è esploso difronte alla confessione inedita.

Durante Sanremo, al cantautore genovese sono “sfuggiti” alcuni dettagli sul tradimento dell’allora compagna di Little Tony. Prima di cantare il suo intramontabile brano Il cielo in una stanza, Gino Paoli ha confessato qualcosa di davvero privato al suo amico Gianni Morandi.

La confessione di Ornella Vanoni su Gino Paoli

Per via del racconto sul tradimento subito da Little Tony, Gino Paoli è finito nel calderone mediatico: dopo la conclusione del Festival se ne è continuato a parlare, e oggi si torna sull’argomento per via di una confessione fatta da Ornella Vanoni negli studi di Francesca Fagnani.

“Little Tony era venuto a fare il Cantagiro, poi è tornato a casa e la donna che aveva, aveva fatto un piscinino di amici, li aveva fatti tutti, in casa di Little Tony”, aveva detto Gino Paoli, scatenando un momento di imbarazzo sia sul palco che tra il pubblico a casa e in platea. La vicenda non è passata inosservata e Ornella Vannoni ci ha aggiunto un carico da 100. Ecco cosa ha detto.

Cosa è successo dietro le quinte di Sanremo

Durante la sua intervista a Belve, il programma di Rai 2 firmato da Francesca Fagnani, la Vannoni ha colto l’occasione per rispondere con ironia alle precedenti provocazioni di Gino Paoli. La Fagnani le ha fatto notare in modo provocatorio che “si è un po’ smollata con l’età– e adesso – sente l’urgenza di raccontare cose che sarebbe meglio non dicesse”. La Vanoni ha accolto la provocazione e, tornando all’episodio di Sanremo che ha visto coinvolto Gino Paoli, ha detto: “Ha cercato di raccontare…come se fosse a casa sua lui, si è dimenticato che era a Sanremo?” – ironizza Ornella.

“Ha visto Morandi e gli è partita la confidenza – continua -, Amadeus era terrorizzato”. Effettivamente, sulla vicenda si sarebbe potuto scatenare ancora più caos mediatico, invece Gianni Morandi e Amadeus hanno saputo gestire bene la situazione, tantoché tutto si è risolto intonando Il cielo in una stanza.