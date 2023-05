Heather Parisi, ecco perché non ha rapporto con le figlie | Parla lei, furiosa dopo l’abbandono

Sapevate che Heather Parisi non ha rapporto con una delle sue figlie? Lei è famosissima e parecchio arrabbiata.

La showgirl americana trapiantata in Italia ha fatto ritorno in tv proprio nel giorno del compleanno di una delle figlie con cui non parla più. Un dettaglio che di certo non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori e che solleva numerosi dubbi.

Secondo l’opinione di alcuni, il suo ritorno in tv voleva essere una provocazione: perché scegliere proprio quel giorno, altrimenti? Sarà stata una questione di natura organizzativa?

Questo non ci è dato saperlo, però sappiamo perché Heather Parisi non ha rapporto con due delle sue figlie, entrambe conosciutissime sui social.

Heather Parisi, perché non parla più con le figlie

Lo scorso 10 marzo la showgirl è stata ospite della cantante Loretta Goggi in occasione del suo primo appuntamento con Benedetta Primavera su Rai 1. Proprio quel giorno, era il compleanno della sua secondogenita, con cui non ha più rapporto. A far parlare non è stato solo questo dettaglio, ma anche l’esibizione in playback e le nuove frecciatine lanciate nei confronti della sua “rivale” Lorella Cuccarini.

Ricordiamo che la nota ballerina ha quattro figli, nati da tre relazioni diverse, ma non con tutti il rapporto è rose e fiori. Anzi, con le prime due non parla più e da tempo ha perso ogni tipo di rapporto, ecco qual è il motivo.

Le parole della figlia Jacqueline

Le sue due prime figlie, Rebecca e Jacqueline, sono molto famose sui social: la seconda, in particolare, è conosciuta in quanto fidanzata di Ultimo, il cantante. Bellissime entrambe, vivono la loro vita dividendosi tra l’Italia e gli Stati Uniti. Sui social si mostrano tra loro molto unite, forse perché stanno vivendo la stessa situazione: entrambe, infatti, non hanno più alcun rapporto con la madre da ormai molto tempo.

A rivelare alcuni dettagli sul motivo del litigio che le ha separate per sempre è stata proprio Jacqueline, che tempo addietro aveva pubblicato un post su Instagram in cui raccontava di essere stata cresciuta da un padre fantastico. In merito alla madre, invece, ha detto: “Perché non le chiedete dove sono le altre figlie? Non cerco visibilità altrimenti sarei già in tv a togliermi qualche sassolino dalla scarpa”. Una vera e propria frecciatina nei confronti della showgirl, che – a differenza delle figlie – gira moltissimi salotti televisivi per raccontare la sua vita privata e ricordare la sua brillante carriera.

Nonostante sia stata ospite dei maggiori programmi, per esempio Verissimo, Heather Parisi non ha mai vuotato il sacco sulle figlie e non è mai stata chiara sul motivo che le ha divise. Quel che è certo, è che tutte e tre staranno soffrendo molto per un rapporto rovinato, ma – secondo quanto traspare dalle parole di Jacqueline – non sembra esserci margine di miglioramento.