“Che figura di m…a”: imbarazzo per Katia Ricciarelli | La cantante viene completamente derisa

Katia Ricciarelli protagonista di una scenetta a dir poco imbarazzante. La cantante umiliata in diretta televisiva.

Il pubblico da tantissimi anni ha imparato a conoscere Katia Ricciarelli, cantante lirica italiana con alle spalle una carriera lunghissima e ricca di successi. La donna, infatti, dopo essersi ritirata dai pachi più importanti del mondo ha deciso di dedicarsi almeno in parte alla televisione.

La Ricciarelli ha, infatti, partecipato alla scorsa edizione del reality più seguito d’Italia Il Grande Fratello reggendo rinchiusa in una casa ad una convivenza forzata per diversi mesi. Durante il programma il carattere per così dire effervescente della donna è venuto fuori più volte.

In effetti, la cantante non le ha mandate a dire proprio a nessuno dei suoi inquilini non risparmiando loro aspre critiche. In tanti hanno notato un carattere troppo rigido forse dovuto all’età diversa rispetto agli altri partecipanti ma altri invece si sono lasciati intenerire dal racconto della sua solitudine.

Katia Ricciarelli, infatti, dopo diverse relazioni durature è single da tempo mentre si dedica principalmente all’insegnamento del canto e ad alcune apparizioni televisive. Una di queste è stata, però, particolarmente imbarazzate.

Gli amori di Katia Ricciarelli

Oltre la celebre relazione durata tredici anni con Carreras e il suo matrimonio quasi ventennale con Pippo Baudo, la vita sentimentale della Ricciarelli è stata davvero ricca di esperienze. Alcuni flirt, forse, non si conosceranno mai ma la cantante ha parlato recentemente di altre storie interessanti, una fra tutti quella con Alberto Sordi che la donna ricorda così:

“Ebbi un flirt con Alberto Sordi, nato dalla sua grande ammirazione per me perché amava la lirica. Andavamo insieme al ristorante, mi regalava i fiori, una volta mi mandò cento rose e c’era chi si chiedeva se li avesse davvero pagati lui. Ma non era tirchio come si vociferava. E poi il Principe Carlo, adesso Re Carlo III, che è un grande melomane: a volte veniva alla Royal Opera House a Covent Graden in veste ufficiale, sul palco reale, altre volte veniva in incognito e mi lanciava fiori sul proscenio”.

Un episodio imbarazzante per Katia Ricciarelli

Mara Venier ha ospitato diverse settimane fa i giudizi del noto programma di Rai 1 Il Cantante Mascherato. Quest’ultimi hanno messo alla prova le loro abilità di riconoscimento della voce ma un giudice in particolare ha fatto una vera e propria gaffe proprio nei confronti di Katia Ricciarelli. La donna, infatti, era trasvestita da volpe e ha cantato ai presenti in studio la canzone AzzurRo di Celentano.

La sua prestazione non è stata particolarmente apprezzata dai giudiCi che hanno subito pensato fossE uno scherzo e che dietro la maschera della volpe non si nascondesse realmente un cantante. Christian De Sica ha, quindi, dichiarato: “Non può essere una cantante è troppo stonata. Sarà sicuramente un’attrice, magari un’attrice comica ma una cantante no sicuramente”. Peccato che si trattava niente di meno della Ricciarelli e accortosi della gaffe il comico ha esclamato ironico: “Che figura di m***a, ho detto che era stonata!”