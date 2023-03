Katia Ricciarelli clamoroso ritorno alle scene, il contratto è stato firmato | Decisione definitiva

Arriva una nuova opportunità per Katia Ricciarelli che sta per tornare in prima serata, si tratta di un clamoroso ritorno alla Tv.

Katia Ricciarelli aveva già di recente partecipato a un programma televisivo, si trattava nello specifico del Grande Fratello Vip e dopo quell’esperienza per un certo periodo non l’abbiamo più vista ma ora sembra che Katia Ricciarelli sia di nuovo pronta a tornare in televisione.

La scorsa stagione televisiva aveva visto Katia Ricciarelli partecipare al reality più chiacchierato e visto della Tv. Si trattava di un ruolo inedito e assai diverso dalle solite vesti. Il suo percorso al GF Vip è stato lungo ma dopo la conclusione del programma non sappiamo cosa ha fatto la soprano, dal momento che non si è più vista in televisione. I suoi modi nella casa del GF sono stati duri e taglienti, tanto da non essere particolarmente simpatica a tutto il pubblico del reality.

Ora Katia Ricciarelli con il suo carattere forte è pronta a tornare in televisione ma in quale ruolo e per quale programma? Il percorso di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip è durato cinque mesi e dopo questo lungo periodo sembrava non voler più tornare in televisione. A quanto pare però, sembra aver rifiutato il ruolo di opinionista al GF Vip. Cosa vuole fare in Tv Katia Ricciarelli? Questa volta occuperà un ruolo diverso.

Nella seconda parte della stagione televisiva in corso, a Mediaset partiranno una serie di format. Fra questi ci sarà anche la molto attesa seconda edizione di Back to School con, alla conduzione Federica Panicucci. Proprio nelle ultime ore sono stati resi noti i vip che si metteranno in gioco e che formeranno la classe dei ripetenti. Tra i nomi più chiacchierati c’è proprio quello di Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli a Back to School

Katia Ricciarelli ha quindi accettato di rimettersi in gioco e, visto il format, di farsi giudicare da insegnanti molto giovani. I fan della soprano la attendono a braccia aperte e a quanto pare parteciperanno al programma anche dei suoi ex compagni di avventura: Aldo Montano e Soleil Sorge a Raffaella Fico e Jo Squillo.

Back to School però non avrà solo questi concorrenti, faranno parte del cast anche altri nomi che sono stati annunciati proprio in questi giorni: Luca Onestini, Carmen Di Pietro, Alessandro Cecchi Paone, Luca Daffrè, Mietta, Blind e Valeria Marini.

Quando andrà in onda Back to School

Le prime puntate di Back to School sono andate in onda già nel mese di dicembre su Italia 2 e ora la seconda parte della stagione riprende il prossimo 5 aprile, siamo davvero agli sgoccioli e tra pochi giorni il pubblico potrà rivedere Katia Ricciarelli in Tv.

In totale andranno in onda sei puntate di Back to School e c’è molta curiosità su quanto accadrà e se Katia Ricciarelli dimostrerà la stessa verve che ha portato al Grande Fratello Vip. Va specificato però che e dunque non vi sono problemi per coloro che hanno in corso altri progetti televisivi.