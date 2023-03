Alberto di Monaco ha tradito Charlene: “Trattata come una sconosciuta” | È la fine

La famiglia Grimaldi torna sotto il mirino dell’opinione pubblica: Charlene di Monaco ancora una volta è stata esclusa dal Principato.

Non c’è mai quiete per le famiglie reali: quella monegasca torna ancora una volta a far parlare di sé. Questa volta al centro dei fatti c’è Charlene di Monaco, vittima di uno sgarbo davvero grave da parte del marito Alberto.

La principessa è tra le reali più amate, ma anche chiacchierate di sempre. Negli ultimi mesi si è parlato di lei per via della malattia contratta in Sud Africa che l’ha costretta a letto per mesi. Si temeva per il peggio, ma con il tempo è riuscita a riprendersi bene.

Sposata con il principe Alberto, i due si incontrarono in occasione delle Olimpiadi di Sydney nel 2000, alle quali aveva preso parte Charlene come nuotatrice agonista. Il matrimonio viene celebrato nel luglio del 2001 e subito dopo allargano la famiglia reale con l’arrivo dei figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco tradita sul più bello dai Grimaldi

I due reali sono molto impegnati in cause ambientalistiche e sociali, in particolare si occupano della promozione della sicurezza in acqua e sulla lotta contro l’annegamento. Non ha mai abbandonato la passione per il nuoto, anche se da quando ha incontrato Alberto la sua vita è cambiata completamente: oggi si occupa di aiutare bambini con disabilità, includendoli nella partecipazione degli sport acquatici.

Riguardo il suo rapporto con la famiglia Grimaldi sappiamo che non è mai stata vista di buon occhio dalle sorelle di Alberto e spesso è finita al centro dell’attenzione pubblica per via di speculazioni sulla sua persona. Da tempo si vocifera, per esempio, che la coppia sia in una profonda crisi matrimoniale e che il divorzio potrebbe essere alle porte: in realtà, nessuno dei due ha mai confermato quindi si tratta di supposizioni.

Questione di eredità

Sia che le cose vadano bene davvero o meno, Charlene negli anni si è conquistata un posto nella famiglia reale e nel cuore di molti sudditi, che le hanno dimostrato tutto il loro affetto proprio l’anno scorso, quando è stata lontana dalla sua famiglia per moltissimo tempo per via dell’infezione.

Nonostante oggi sia a tutti gli effetti un membro della famiglia reale anche piuttosto apprezzato, la donna ha subito un torto dai suoi familiari: è stata esclusa dall’eredità di Grace Kelly. Insomma, secondo l’opinione di molti è stata “trattata come una sconosciuta“, come se non facesse parte della famiglia, un tradimento doloroso. Non toccherà nemmeno uno degli averi della Principessa più amata di sempre: gioielli, abiti, accessori, andranno a tutti gli altri membri della famiglia e resteranno lontani dalle mani di Charlene di Monaco.