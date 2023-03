Isola dei Famosi: salta tutto all’ultimo minuto, decisione drastica | Ilary Blasi non ci sta

Manca pochissimo all’inizio dell’Isola dei Famosi, ma il programma condotto da Ilary Blasi rischia di saltare all’ultimo minuto.

I telespettatori di Mediaset appassionati di reality sono davvero preoccupati per il palinsesto dei prossimi mesi. Si sta avvicinando la fine del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, ma a prendere il suo posto ci penserà l’Isola dei Famosi.

La prima serata di Canale 5, però, potrebbe essere a rischio per via di un cambio di programma dell’ultimo minuto. Potrebbe saltare il reality show condotto da Ilary Blasi. Ma cosa sta succedendo?

Il prossimo lunedì 17 aprile è prevista la prima puntata dell’Isola dei Famosi, il programma nel quale i volti noti della televisione si misurano con le loro capacità di sopravvivenza. Saranno su un’isola deserta e insieme dovranno trovare il modo di portare a casa cibo, acqua e costruire un posto in cui vivere, tra terra e mare. L’Isola dei Famosi è uno dei programmi più difficili a cui partecipare perché mette alla prova le proprie forze fisiche e mentali. Proprio per questo è seguitissimo dagli italiani, che ora temono salti la messa in onda.

Isola dei Famosi, declinata la proposta

Il programma sarà condotto da Ilary Blasi, che torna sul piccolo schermo dopo mesi di silenzio a causa del suo divorzio con Francesco Totti. Venendo al nocciolo del problema, il settimanale NuovoTv ha riportato un retroscena clamoroso che ha sconvolto tutti.

Secondo quanto riferito dalla diretta interessata, sembra che la produzione abbia bocciato la candidatura di Flavia Vento. Lei avrebbe voluto partecipare all’Isola in coppia con la sorella, ma la produzione sembra aver declinato la sua proposta. Forse, la produzione ha preso questa decisione perché la Vento è solita abbandonare i reality a cui prendere parte dopo solo 24 ore.

La drastica decisione di Ilary Blasi

Altri, invece, credono che a non volere la sua partecipazione sia stata proprio la padrona di casa, Ilary Blasi. Sappiamo che tra le due non scorre buon sangue: infatti, in passato alcune dichiarazioni della Vento avevano messo in pericolo il matrimonio con Totti. Sappiamo quanto Ilary sia intenzionata a slegarsi alla figura dell’ex marito e lasciarsi tutto alle spalle: forse, Flavia Vento avrebbe riportato dell’attenzione indesiderata sulla questione divorzio.

La Vento, infatti, aveva già ammesso di avere ancora tante cose da poter dire in merito alla loro storia: “Un giorno parlerò. Io ho un’ottima memoria. Racconterò tutta la verità quando me la sentirò… sono una signora”. Insomma, l’Isola dei Famosi si farà e prenderà il via il prossimo 17 aprile, ma con tutta probabilità non ci sarà Flavia Vento e si eviteranno gossip sul divorzio più discusso di sempre.