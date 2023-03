Ilary Blasi: il gesto è clamoroso e lo hanno visto tutti, ecco chi c’è dietro | FOTO

Ilary Blasi ha ricevuto dei fiori a casa e ha condiviso la cosa sul suo canale Instagram, i fan si scatenano e pensano a un ritorno di fiamma.

Ilary Blasi è costantemente al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto da quando un anno fa si è iniziato a parlare della crisi con Francesco Totti e dallo scorso 11 luglio della separazione ufficiale tra i due. Nelle ultime settimane, poi, si è creato un grande hype intorno all’intervista che Ilary rilascerà a Verissimo in previsione del suo ritorno alla conduzione di L’isola dei famosi.

L’hype tuttavia non ruota solo intorno a ciò che dovremmo aspettarci da questa nuova edizione del programma, ma soprattutto intorno alle possibili dichiarazioni dell’ex letterina ormai conduttrice affermata, sull’ex marito, sulla famosa storia dei rolex rubati e su Noemi Bocchi. Ma il gossip intorno al divorzio italiano più chiacchierato non finiscono qui perché di recente si è anche parlato molto della frecciatina di Chanel Totti alla matrigna Bocchi, con un video condiviso sul suo Instagram, nel quale dedicava un pensiero alle sue “uniche donne”, Ilary e la sorellina Isabel.

Nel frattempo è arrivato un ulteriore motivo di gossip, sempre dal lato di Ilary che di recente ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram nella quale possiamo vedere un bellissimo mazzo di fiori. I fan si chiedono chi avrà mandato i fiori a Ilary e qualcuno parla perfino di un ritorno di fiamma con Totti, ma tutto questo sembra impossibile visti gli ultimi risvolti nella separazione. Che sia stato allora Bastian Muller? Quest’ultimo è in effetti la nuova fiamma di Ilary, comparso dopo mesi in cui si parlava della nuova singletudine della conduttrice.

Ilary Blasi dopo la separazione tra carriera e un nuovo amore

Se c’è una cosa che Ilary Blasi ha dimostrato soprattutto in questo periodo, ma in particolare nel corso della sua carriera è che lei è una donna indipendente che si concentra soprattutto sul lavoro e sui figli, ai quali come abbiamo visto si è dedicata molto nel corso dell’estate.

Dagli esordi, senz’altro di strada ne ha fatta e ora è una delle conduttrici migliori del panorama televisivo, soprattutto per quanto riguarda i reality e la prima serata. Ora Ilary è legata anche a un uomo nuovo, Batian Muller che le sarebbe stato presentato dall’amica Michelle Hunziker, anche se di questa storia se ne parla ancora poco perché offuscata dal forte gossip che ancora ruota intorno agli ex Totti – Ilary.

Chi ha regalato i fiori a Ilary

Sappiamo bene che Ilary, oltre ad essere una grande presentatrice è praticamente un’influencer e pubblica spesso contenuti sui suoi canali, sempre molto seguiti. Già in diverse occasioni ha pubblicato foto e video di lei in giro per negozi, una di queste volte ricordiamo è stato proprio davanti al negozio della Rolex per prendere in giro l’ex marito che l’aveva accusata di aver rubato la sua collezione di orologi.

Una delle ultime foto vede appunto un bel bouquet che ha fatto molto incuriosire i fan, i quali le hanno pensate tutte. Ma se osserviamo con attenzione la foto, possiamo notare che si legge chiaramente sulla busta rosa Luxury roses Roma, un marchio che come dice il messaggio promozionale offre le “migliori rose di Roma”. Possiamo quindi pensare che si tratti di un omaggio della stessa casa di produzione che appunto Ilary nella storia ringrazia con un tag, oppure potrebbe trattarsi dell’omaggio di qualcun altro, presumibilmente lo stesso Bastian.