Flavio Insinna: il suo futuro definitivamente a rischio | Errore troppo grave

Il celebre programma di Rai 1, L’Eredità, è al centro di alcune polemiche. Un errore durante la trasmissione ha fatto infuriare alcune persone.

Dopo una dura giornata di lavoro, si sa ciò che cerca la gente è un po’ di tranquillità nelle proprie abitazioni mentre ci si intrattiene guardando la televisione. L’eredità, in questo senso, si dimostra come un ottimo programma pre fascia serale che da anni incuriosisce e tiene compagnia a milioni di italiani. Un tempo condotto dal compianto Fabrizio Frizzi, ora il quiz Rai viene presentato da Flavio Insinna, poliedrico uomo dello spettacolo italiano.

L’Eredità ha nel tempo raccolto diverso pubblico che si è appassionato ai suoi giochi particolari che mettono a dura prova le abilità di memoria e concentrazione degli spettatori. Il quiz di Insinna, insomma, è diventato uno show adatto alle famiglie e a chi ha voglia di divertirsi e imparare qualcosa in più. Proprio in virtù di queste premesse che il programma deve risultare praticamente perfetto ed esente da ogni tipo di errore.

Sfortunatamente questo non è accaduto e un brutto errore compiuto dagli autori della trasmissione e da Flavio ha spinto un fan accanito de L’Eredità a scrivere una nota abbastanza pesante. Lo spettatore dello show condotto da Insinna è parso nel suo appunto abbastanza stizzito come se proprio quel programma che tanto ama avesse praticamente tradito la sua fiducia.

Flavio Insinna e la polemica per L’Eredità

Capita spesso durante i vari giochi proposti da L’Eredità che i concorrenti sbaglino anche domande semplicissime forse presi dall’ansia di rispondere in tempo e dalle telecamere. Addirittura, questi personaggi diventano spesso anche virali sui social grazie ai loro scivoloni che fanno tanto divertire il web.

Molto più raro invece che a sbagliare sia il programma, le cui domande dovrebbe essere vagliate proprio da una serie di notai che verificano la veridicità di alcuni quesiti. Purtroppo, durante un gioco una domanda non è stata formulata in maniera precisa e a farne le spese oltre che gli autori anche Flavio Insinna che comunque rimane un grande professionista in grado di destreggiarsi tra numerose difficoltà.

La polemica di un utente

“Non posso concepire che facciano domande e gli autori diano risposte errate. Le imposte sul reddito non sono tasse. Imposta è calcolato a partire dai redditi o dal patrimonio. Le tasse si riferiscono a tributi da pagare in cambio di servizi precisi, di cui si usufruisce”, ha scritto uno spettatore arrabbiato dopo aver notato un errore nell’utilizzo dei termini.

Lo sbaglio risiede nell’aver confuso imposta con tassa generando un’inevitabile confusione anche nel messaggio comunicativo. Questo non è concepibile per una trasmissione l che dovrebbe essere sottoposta costantemente ad un’accurata verifica delle informazioni riferite. Un errore non troppo grave certo, ma che ha deluso qualcuno a casa.