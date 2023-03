Indovinate chi è questa bimba? Oggi è un’icona della televisione italiana | Irriconoscibile

Questa foto mostra una bambina sorridente e spensierata: riuscite a riconoscere chi è la VIP celata dietro a questa piccolina?

Molto spesso ci chiediamo com’erano le celebrità quando erano piccole. Tanti di loro condividono alcuni scatti del loro passato, mostrando com’erano nella loro infanzia o preadolescenza. Quasi sempre, però, è molto difficile riconoscere il VIP di oggi nello scatto di ieri. Tuttavia, ci sono alcuni piccoli indizi che aiutano i più perspicaci ed acuti ad individuare la persona famosa.

Proprio come in questo caso: la fotografia mostra una bella bambina sorridente con un caschetto moro curato e pettinato e gli occhioni grandi, chiari e vispi. Sebbene sia uno scatto in bianco e nero, si nota proprio il colore chiaro degli occhi che, ancora oggi, è ben visibile nella donna. Inoltre, la stessa foto da un indizio in più, ovvero è in bianco e nero quindi si tratta di una donna grande.

La celebrità in questione non porta più i capelli corti e scuri: è nota per la sua chioma bionda e fluente. Inoltre, non ha mai perso questo suo sorriso caratteristico che mostra in questa foto. Oggi questa donna è la regina della Rai ed entra nelle nostre case da tantissimi anni con un appuntamento fisso in un determinato giorno della settimana. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ecco chi è la bimba in fotografia

Il soggetto in foto altri non è che la mitica conduttrice televisiva ed attrice Mara Venier. In questa foto è quasi impossibile capirlo senza nessun tipo di indizio, ma una volta svelato il risultato, riguardando la foto si può intravedere la grande zia Mara amatissima dal pubblico italiano. La Venier ha postato questo foto sui social per un motivo ben preciso.

Da poco, la zia Mara è diventata nonna con la nascita del suo nipotino Claudietto e per mostrare la somiglianza tra nonna e nipote ha pubblicato questo scatto con un suo commento: “Avrò avuto 5 anni ed ero una bambina felice. Mai avrei pensato di avere una vita così intensa ….comunque assomiglio a Claudietto o è una mia suggestione????”.

Rapporti familiari riallacciati

Claudietto è il figlio di Paolo Capponi, che Mara ha avuto con l’attore Pier Paolo Capponi. Tra mamma e figlio il rapporto è sempre stato un po’ vacillante e critico, ma la nascita del nipotino ha riavvicinato la famiglia. Come ha detto la stessa Venier in un’intervista ad Oggi: “Il mio rapporto con mio figlio non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante. È arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezze”.

Mara Venier ha anche aggiunto: “È stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Con Claudietto, il piccolo di casa, mi sono completamente rimbambita. Pensa che a volte vado di nascosto al nido. Mi metto dietro al vetro solo per guardarlo giocare e saperlo felice”. Insomma, la zia Mara è anche una nonna molto protettiva ed affettuosa. In poche parole: un esempio di nonna.