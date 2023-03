Federico Fashion Style: “L’unica ragione di vita” | Dopo il coming out sta molto male

L’hair-stylist rivela la sua frustrazione e i problemi con l’ex compagna.

Dopo anni di matrimonio e la nascita di sua figlia Sophie Maelle, avevamo visto l’hairstylist più amato da tutti, fare coming out pubblico, dichiarando propria omosessualità davanti a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ora confessa i dettagli della sua rottura con l’ex moglie e tutte le conseguenze che ne sono derivate, e per farlo sceglie nuovamente il salottino di “Verissimo”.

Tra i vari problemi tra cui quelli sorti tra i due ex, uno in particolare è diventato insostenibile per Federico Fashion Style che ha ammesso di star soffrendo ampiamente: “Io sto male… Sfiderei chiunque a non star male, nella mia stessa situazione”.

Della questione Federico si sfoga sui social, dove ha postato un lungo messaggio in cui si esprime maggiormente sulla fine della relazione: “Io ci tengo a dire una cosa molto importante: tra me e lei era da tempo che non c’era più amore”. Poi ha proseguito, “Lei era consapevole che la nostra storia era finita. Vivevamo sotto lo stesso tetto sapevamo che tra me e lei non c’era più niente“.

Il distacco dalla figlia Sophie Maelle

La ragione della disperazione dell’hair stylist è il distacco dalla figlia, attualmente affidata alla madre, con cui non è libero di passare il tempo che desidera a causa del suo lavoro: “Io lavoro sempre, tutti i giorni, e devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia, che voi sapete benissimo essere la cosa più importante della mia vita!”.

Nelle ultime ore, Federico Fashion Style è riuscito finalmente a riunirsi con la sua adorata Sophie Maelle in occasione del suo sesto compleanno e la foto commovente ha riscosso una pioggia di like, rivangando momenti del passato quando la bimba era appena nata: “Ricordo ancora quel giorno… Mi tremavano le gambe, la voce…”. “Ho provato una sensazione mai provata prima, e posso dire che non esiste niente di più bello che avere un figlio. Per me Sophie è l’unica ragione di vita!”.

La dedica fa spezzare il cuore

In occasione del sesto compleanno della piccola Sophie, Federico Fashion Style ha organizzato una piccola festa solo con gli amici più stretti per celebrare l’occasione. Divertente la scelta del look per la piccola che ha indossato una giacchina in paillettes, stravagante come il padre che ha scelto di indossare un abito con stampa animalier.

I due hanno finalmente potuto godersi meravigliosi momenti insieme e Federico ha deciso di condividere la sua felicità sui social con una bellissima foto che li ritrae in un grande abbraccio tra mille bolle di sapone: “Sono già passati i sei anni più belli della mia vita insieme a te! Tu che mi hai reso felice, che mi hai insegnato ad amare, a sorridere… Tu sei la mia ragione di vita, piccola mia! In questo giorno del tuo compleanno, Papà di augura di essere sempre felice, e di sorridere sempre!“.