Lady Diana: svelati segreti indicibili prima della morta | Incoronazione a rischio

Una fonte vicina a Lady D ha rivelato altre indiscrezioni sulla compianta Principessa che hanno scatenato il pandemonio nella Royal Family.

Circa un mese fa, l’ex maggiordomo della compianta ed amata Lady Diana ha dichiarato di voler avere la possibilità di fare un incontro privato con i due fratelli William e Harry per poter rivelare loro gli ultimi segreti sconvolgenti riguardanti la loro adorata mamma. L’uomo in questione, Paul Burrel, ha affermato di voler rivelare i dettagli più intimi della vita dell’ex moglie di Re Carlo III.

Nel 1976, Paul Burrel, all’età di 18 anni, ha iniziato a lavorare come valletto personale della compianta Regina Elisabetta II. Dopo dieci anni circa, Burrel è stato traferito a nella residenza di Highgrove, per ricoprire il ruolo di maggiordomo dell’allora Principe Carlo e della sua consorte Lady Diana.

Da quell’assegnazione in poi, Paul è rimasto al fianco della Principessa del Galles fino all’agosto del 1997, quando Lady D è morta in un incidente stradale mentre era assieme al suo compagno Dodi Al Fayed nel Tunnel dell’Alma. Burrel era sì il maggiordomo della donna, ma soprattutto era un suo confidente e buon amico ed era una delle pochissime persone di cui riusciva a fidarsi.

Il libro del maggiordomo e le rivelazioni scioccanti

Poco dopo la dipartita della Principessa del Galles, Paul Burrel ha pubblicato un libro, intitolato A Royal Duty, dove ha raccontato alcuni segreti mai svelati riguardanti la madre dei due fratelli William e Harry. Proprio questi ultimi, assieme agli altri membri della Famiglia Reale, hanno definito il comportamento dell’ex maggiordomo sconveniente e maleducato.

Harry ha anche trattato la questione del tradimento di Paul nella sua autobiografia, Spare, scrivendo: “L’ex maggiordomo di mamma aveva scritto un libro che doveva rivelare scottanti verità, ma in realtà non diceva niente. Mia madre si era fidata di lui e anche noi. Stava sfruttando la sua scomparsa per fare soldi”. Inoltre, Harry ha aggiunto che lo scopo di Burrel era farsi una carriera dicendo la sua verità sulla vita di Lady D.

La rivelazione di Paul Burrel

William e Harry non hanno preso bene le confessioni dell’ex maggiordomo ma questi non demorde e, infatti, durante un’intervista al giornale Murrel, ha affermato di voler parlare con entrambi in privato. Questo perché l’uomo vorrebbe dire ai due fratelli tutta la verità mai svelata sulla loro madre. Sperando che queste ultime indiscrezioni non scombussolino la prossima cerimonia solenne del sovrano d’Inghilterra.

“So delle cose non piacevoli, ma se lascio questo posto William e Harry non le sapranno mai. penso debbano sapere”, questa è la volontà dell’ex maggiordomo che ha anche aggiunto di essere certo di una cosa: Lady Diana vorrebbe far sapere ai suoi amati figli tutta la sua vera verità. Inoltre, Paul Burrel ha anche affermato che questi segreti potrebbero far riavvicinare William e Harry.