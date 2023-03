Miriam Leone, la scelta è drastica: addio capelli rossi e lunghi | Irriconoscibile

Miriam Leone ha fatto una scelta che ha sconvolto i fan, abituati a vederla sempre in un certo modo. Cos’è che li ha scombussolati tanto?

Arriva la primavera e anche Miriam Leone ha deciso che è ora di cambiamento. L’attrice da poco ha scelto di cambiare look e ha spiazzato i fan, che per un po’ non la vedranno più come l’avevano conosciuta. L’attrice ha voluto rinnovare le sue apparenze e ha cambiato il suo aspetto; qualcuno lo ha apprezzato, qualcun altro meno.

Nata a Catania nel 1985, l’attrice ha cominciato la sua carriera come modella, vincendo l’edizione del 2008 di Miss Italia. Giovanissima, è entrata nel mondo dello spettacolo dopo questa vittoria e ha deciso di intraprendere la carriera di attrice, che le ha fatto guadagnare due Nastri D’Argento, un Ciak D’Oro e una candidatura al David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film Diabolik.

L’attrice ha anche esperienze di conduzione: da giugno a settembre 2009 ha condotto Unomattina estate insieme ad Arnaldo Colasanti. In seguito ha condotto Mare Latino insieme a Massimo Giletti. Da settembre 2009 è stata alla conduzione di Mattina in famiglia su Rai2, insieme a Tiberio Timperi, e nel 2011 ha condotto su Rai 1 le premiazioni dei Nastri d’Argento.

La carriera di Miriam Leone

Il debutto sul grande schermo è avvenuto col film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi, e poi sul piccolo schermo con il film TV Il ritmo della vita diretto da Rossella Izzo. Da settembre 2011 ha recitato nella fiction Distretto di polizia, esperienza che ha aumentato la sua fama e l’ha fatta conoscere al pubblico delle serie televisive.

Ha anche recitato nel film I soliti idioti nel 2011, ed è stata protagonista di una delle puntate della quinta stagione di Camera Cafè. Nel 2021, dopo diversi ruoli in film e serie tv, ha interpretato Eva Kant nel film Diabolik, al fianco di Luca Marinelli, pellicola diretta dai Manetti Bros.

Un cambio inaspettato

Negli ultimi tempi Miriam Leone ha deciso di dare una svolta al suo look, abbandonando i suoi lunghi capelli rossi tanto amati dai fan. Nelle ultime foto condivise si vede infatti l’attrice con un taglio più corto: i capelli le arrivano alle spalle. Non solo: l’attrice ha anche deciso di cambiare colore, optando per una sfumatura più scura.

Un cambio improvviso che ha fatto nascere numerose domande nei suoi fan: come mai questa scelta? Che voglia comunicare qualcosa? O semplicemente con l’arrivo della bella stagione l’attrice ha voluto provare un nuovo look per vedere come stava? Qualsiasi sia la verità, poco importa: la bravura e la bellezza dell’attrice non verranno mai intaccata,