Maria De Filippi pronta a lasciare la tv: parla l’avvocato sulla situazione preoccupante

Dopo il terribile lutto che l’ha colpita, Maria De Filippi potrebbe lasciare definitivamente la televisione.

Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate di Mediaset se non dell’intera televisione italiana, starebbe pensando di lasciare la televisione. L’amata Queen Mary ha da poco dovuto affrontare un dolore straziante per via della perdita del marito, Maurizio Costanzo, giornalista che ha fatto la storia dell’informazione italiana. I due erano molto legati e pare che la conduttrice non abbia superato il lutto.

Alla guida di trasmissioni di successo come Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne, la conduttrice è apprezzata per i suoi modi sempre composti e la capacità di mettere a proprio agio i suoi ospiti. De Filippi è una professionista del suo settore, che prende la conduzione con estrema serietà, e i numeri degli ascolti parlano chiaro: i suoi sono i programmi più seguiti della televisione. Nel corso della sua carriera ha conquistato tante persone che ora le sono fedeli e seguono ogni suo programma.

Sposata dal 1995 con Maurizio Costanzo, la conduttrice aveva conosciuto il giornalista durante una cena con amici in comune, e i due avevano compreso fin da subito che c’era un feeling forte che li univa. Nonostante le iniziali resistenze dei genitori di lei, che non volevano frequentasse un uomo più grande e così famoso, alla fine l’amore ha vinto e i due hanno cominciato la loro vita insieme.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

I due si sono trovati non solo a livello sentimentale, ma anche lavorativo: condividevano le stesse idee e opinioni, ed è proprio grazie al giornalista se sono nati i format che oggi conosciamo molto bene. I due hanno adottato un bambino, Gabriele, che oggi è un uomo pronto a sostenere sua madre in questo momento di terribile difficoltà.

Lo scorso 24 febbraio il giornalista se n’è andato lasciando un vuoto enorme nella televisione italiana, e più di tutti nel cuore dell’amata conduttrice. Il lutto per la donna è stato enorme, tanto che, negli ultimi giorni, stanno girando delle voci secondo le quali De Filippi vorrebbe lasciare la conduzione.

Situazione drammatica

A parlare di questa tremenda possibilità è stato Giorgio Assumma, avvocato esperto in diritto d’autore e grande amico di Costanzo. In un’intervista al settimanale Nuovo tv ha spiegato di essere molto preoccupato per la conduttrice, e di averla vista talmente provata da temere per il suo abbandono definitivo della televisione.

Come sappiamo Maria De Filippi è tornata alla conduzione dei suoi programmi, anche se per lei non è stato semplice e non lo è tutt’ora. Per ora, quindi, sembra che la conduttrice sia determinata a rimanere, ma secondo altre dichiarazioni starebbe facendo fatica a seguire i suoi impegni e potrebbe lasciare da un momento all’altro.