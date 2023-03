“Ti amo più del cielo…” Totti innamorato di un’altra, non è Noemi | Batticuore

Francesco Totti ancora al centro del gossip e questa volta c’è l’ombra di un’altra donna che non è Noemi. Ecco cosa è successo.

Il celebre ex calciatore Francesco Totti dopo la separazione da sua moglie Ilary Blasi continua a far parlare di sé per la sua vita sentimentale. In effetti, l‘attenzione mediatica sul pupone non si arresta e tanti paparazzi seguono incessantemente Francesco nei suoi spostamenti immortalando la sua quotidianità. Adesso accanto a Totti c’è Noemi, la donna che ha fatto capitolare la solida unione con Ilary Blasi ed un matrimonio lungo ben vent’anni.

Totti e la flower designer più invidiata di Roma vivono ora in un lussuoso attico a Roma Nord pronti a costruirsi una nuova famiglia insieme dimenticandosi delle loro storie passate. Con Ilary, infatti, le cose dopo l’annuncio della separazione sono andate tutt’altro che bene ed una battaglia legale per l’affido e la custodia dei loro tre figli è sempre di più dietro l’angolo.

Anche Ilary, d’altronde, è andata avanti:attualmente è uscita allo scoperto con la sua nuova relazione quella con Bastian un enigmatico ma bellissimo imprenditore svizzero che avrebbe fatto perdere la testa alla conduttrice romana. Insomma, il gelo tra gli ex coniugi è evidente anche se adesso sembra che un’altra persona si sia messa in mezzo tra Francesco e la sua nuova fiamma con grande sorpresa di tutti.

Totti ed il rapporto con i social

Dopo la rottura con Ilary, Francesco Totti ha provato a mantenere il più stretto riserbo soprattutto riguardo la sua nuova relazione per tutelare i suoi tre figli: Christian, Chanel ed Isabel. Oltre quella fantomatica e scioccante intervista al Corriere della Sera in cui ammetteva di aver scoperto alcuni messaggi intimi di sua moglie prima che lui potesse iniziare una storia con Noemi, Totti non ha più fatto alcune dichiarazioni in merito alla separazione di sua moglie.

Anche sui social è sempre stato abbastanza riservato nel far conoscere la sua vita consapevole di quanto clamore mediatico girasse attorno alla sua figura e a tutta la sua famiglia. Adesso, però, proprio una stories su Instagram ha fatto tanto discutere sul web poiché svela la presenza di un’altra tra Totti e Noemi.

La stories su Instagram di Francesco Totti

Alcuni giorni fa Francesco Totti ha postato un video sul suo Instagram in cui viene ripreso un dolce messaggio a lui indirizzato, una bellissima dedicata scritta su un bigliettino. “Ti amo più del cielo, del mare e dell’universo. Grazie per tutto l’amore che mi dai” si legge sul foglio, adornato da colori e cuoricini dai tratti infantili.

Ecco che con molta probabilità il biglietto è stato fatto da sua figlia Isabel, la piccola di casa, che adora suo padre tanto da destinargli questo bellissimo regalo. Noemi forse si sentirà messa in secondo piano rispetto a sua figlia, ma ovviamente l’amore che Totti prova per Isabel è più forte di qualsiasi cosa. Anche di più grande della donna che gli ha fatto di nuovo battere il cuore.