Bomba su Fedez: salta fuori un’altra tresca con l’altro uomo | Ultimatum dalla moglie

Il re dei paparazzi ha il mirino puntato sui Ferragnez da diverso tempo e questo ultimo scoop ha messo Fedez alle strette: Luis o Chiara?

Dalla fine dell’ultimo Festival di Sanremo non si fa altro che parlare di Fedez e Chiara Ferragni. Tutto questo clamore è scoppiato da quando Rosa Chemical, uno dei cantanti in gara della settantatreesima edizione del Festival, ha baciato in bocca Fedez in modo appassionato ed esplicito. La Ferragni non aveva preso quel gesto molto bene e la coppia stava per scoppiare.

Per fortuna, il duo dei Ferragnez è riuscito a risolvere i loro screzi, anche se si vociferava persino di un possibile divorzio. Adesso possiamo vedere che sui loro profili social di Instagram vengono postate foto che li raffigurano felici e sereni con i loro due bimbi Leone e Vittoria.

La persona che ha messo al centro del gossip il rapper e l’imprenditrice è stata il re dei paparazzi, ovvero Fabrizio Corona. Accantonato il tema del divorzio causa Rosa Chemical, adesso gira voce che Fedez e il suo amico e collega Luis Sal abbiano avuto una relazione sentimentale. I due giovani uomini conducono insieme il podcast Muschio Selvaggio, ma pare che la collaborazione sia finita.

L’ultimatum da parte di Chiara Ferragni

La moglie ed imprenditrice del rapper è stanca di queste continue frecciatine da parte delle riviste di gossip riguardo ad una possibile storia d’amore tra suo marito e il suo collega Sal, così ha preso le redini della situazione, mettendo suo marito in una posizione a dir poco scomoda.

Stando a quanto riportato da Fabrizio, infatti, la Ferragni avrebbe costretto Fedez a prendere una decisione definitiva: o lei o l’amico. Il rapper avrebbe scelto, senza ombra di dubbio, l’amata moglie e madre dei loro figli e questa decisione pare avere anche una conferma da terze parti.

Il suo abbandono è un indizio della loro relazione sfumata?

Quando Chiara Ferragni avrebbe dato l’ultimatum al marito Fedez e quest’ultimo avrebbe scelto la donna anziché l’amico, Luis Sal sembra essersi dileguato dal podcast Muschio Selvatico che conduceva insieme al rapper proprio subito dopo. Coincidenze? Difficile a dirsi, ma ci sono state delle dichiarazioni in merito.

Per i più acuti, l’assenza di Sal dall’ultima puntata del podcast è indice che questa storia di Corona potrebbe essere vera. Tuttavia, ieri l’ufficio stampa di Fedez ha smentito la notizia del paparazzo circa la presunta relazione del rapper con Luis. Inoltre, settimane fa, lo stesso cantante aveva affermato di non essere gay, perché altrimenti l’avrebbe già detto senza troppi problemi.