Maria De Filippi, decisione drastica: non lo farà più | La Tv cambia per sempre

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha preso una decisione definitiva che cambierà molte cose in televisione.

La regina di Mediaset ha preso una scelta che avrà alcune ripercussioni sul modo col quale si presenterà in televisione. Dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo, De Filippi si è allontanata per un po’ dalla televisione per superare il lutto circondata dalla famiglia e dagli amici. I due sono stati sposati per tanti anni e il legame che li univa era molto forte.

La conduttrice è uno dei personaggi più apprezzati e seguiti della televisione italiana: suoi sono programmi di successo come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, seguiti da milioni di italiani a ogni puntata. Le trasmissioni registrano sempre un ottimo share, ed è per questo che Mediaset considera la conduttrice la propria punta di diamante.

De Filippi è stata anche giudice di Tu Si Que Vales insieme a Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo e in particolare ad Amici la rende perfetta per scoprire nuovi talenti insieme ai suoi colleghi.

La scomparsa di Maurizio Costanzo

Lo scorso 24 febbraio è morto a Roma Maurizio Costanzo, storico giornalista e conduttore. Da anni era sposato con Maria De Filippi, ed era stato proprio lui a scoprirla e capire il suo potenziale. Come ha raccontato in più occasioni, il giornalista aveva conosciuto la sua futura moglie durante una cena e fin da subito, ascoltandola parlare, aveva capito che si trovava di fronte a una persona molto colta e intelligente.

Così era iniziato un sodalizio professionale accompagnato anche da un feeling sentimentale, che li ha portati a sposarsi nel 1995 e ad adottare un bambino, Gabriele, che oggi ha 31 anni. L’uomo ha sofferto molto per la perdita del padre e non ha mai lasciato sua madre durante il saluto alla camera ardente e il funerale del genitore.

La decisione di Maria De Filippi

Dopo un periodo di pausa dovuto Maria De Filippi è ritornata in televisione, anche se non è stato facile per lei. Il pubblico l’ha accolta con una standing ovation e un lungo applauso per comunicarle tutto il suo affetto e la sua vicinanza. Un ritorno molto commovente, che però ha rivelato anche una scelta ben precisa della conduttrice.

De Filippi infatti si è presentata con un vestito nero molto semplice, elegante e raffinato, per comunicare tutto il suo dolore, sia ad Amici che a C’è posta per te. Sicuramente la vedremo vestita così per diverso tempo: la conduttrice per un po’ smetterà di portare vestiti di altri colori proprio per rispetto della perdita e per ricordare il compianto giornalista.